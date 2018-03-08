ملتقى طلاب جامعة 21 سبتمبر ينظم زيارة للجرحى بمستشفى 48 الطبي [08/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

نظم ملتقى طلاب جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية بمحافظة صنعاء اليوم زيارة تفقدية للجرحى بمستشفى 48 الطبي النموذجي.



واطلع أعضاء الملتقى على أحوال الجرحى في أقسام المستشفى وقدموا لهم الهدايا.. معتبرين الزيارة أقل ما يمكن تقديمه لمن يبذلون أرواحهم ودمائهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.



فيما ثمن الجرحى هذه الزيارة لملتقى الطلاب.. مؤكدين استعدادهم العودة إلى جبهات الصمود بعد تماثلهم للشفاء للدفاع عن الوطن.

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