محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مستوى أداء مكتب الواجبات الزكوية بعمران عمران -سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، مستوى الأداء بمكتب الواجبات الزكوية وآلية تفعيل تحصيل الإيرادات .



واستعرض الاجتماع بحضور مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل ومديرا مكتبي الواجبات محمد الشهراني والمالية عادل كعيبه ومدراء عموم المديريات ومدراء فروع مكاتب الواجبات، خطة المكتب للعام الجاري والصعوبات التي تواجه عمل الفروع في المديريات وسبل معالجتها لتحسين الأداء والإنجاز.



وفي الإجتماع أكد المحافظ جعمان أهمية تجاوز الصعوبات التي تواجه تحصيل الإيرادات الزكوية والتي تعد مورد أساسي إلى جانب الضرائب في ظل استمرار العدوان والحصار وعمل آلية مزمنة ترتكز على قاعدة بيانات يتم بموجبها متابعة وتحصيل الإيرادات الزكوية.



وثمن جهود قيادة المكتب والعاملين فيه وفروعه لتعزيز تحصيل وتوريد الأوعية الزكوية .. مشدداً على ضرورة رفع كفاءة التحصيل وفق خطط العام الجاري.



وأشار محافظ عمران إلى أهمية اضطلاع الجميع بالمسئولية في الحفاظ على الموارد العامة وتقديم الدعم والمساندة لفروع الواجبات بما يمكنها من القيام بمهامها في عملية التحصيل.



سيأ [08/مارس/2018]سيأ