رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مايو يحافظ على آماله في التتويج بدوري الملتقى الشتوي بفوزه على اليرموك صنعاء-سبأ:

حافظ فريق 22 مايو على آماله في التتويج بلقب دوري الملتقى الشتوي الأول لكرة القدم بفوزه الصعب على منافسه اليرموك بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء في إفتتاح الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات البطولة التي ينظمها نادي الوحدة.



انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبا، قبل أن يحرز مايو هدف الفوز الثمين مطلع الشوط الثاني بواسطة مهاجمه سالم الموزعي.



بهذا الفوز رفع مايو رصيده إلى 12 نقطة بالشراكة في الصدارة مؤقتا مع الوحدة الذي قد يتوج باللقب في حال تعادله أو فوزه على منافسه التقليدي الأهلي وحتى الخسارة ستمنح الوحدة مباراة فاصلة مع مايو لتحديد هوية البطل، في حين ظل اليرموك ثالثاً مؤقتاً بخمس نقاط.



وتتواصل منافسات الجولة الأخيرة غداً الجمعة بلقاء يجمع الشعب خامس الترتيب بثلاث نقاط مع العروبة القابع في مؤخرة الترتيب بنقطة وحيدة، وتختتم الجولة ذاتها بعد غد السبت بلقاء يجمع الوحدة مع غريمه التقليدي الأهلي رابع الترتيب بأربع نقاط.

سبأ [08/مارس/2018]سبأ