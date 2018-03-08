محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب الصناعة يشرف على توزيع تسعة آلاف اسطوانة غاز بمدينة ذمار ذمار-سبأ:

أشرف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ذمار اليوم على توزيع تسعة الآف و280 أسطوانة غاز منزلي في عدد من حارات وأحياء مدينة ذمار.



وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة ناجي أحمد العزي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أنه تم رفد مدينة ذمار منذ مطلع الأسبوع الجاري ب32 ألف اسطوانة من المحطة الحكومية ومحطات القطاع الخاص بالإضافة إلى تعبئة الطرمبات الصغيرة بكميات مناسبة لتغطية احتياجات السوق.



وبين أن عملية تزويد السوق بمادة الغاز يأتي في اطار جهود ومتابعة حثيثة من المحافظ محمد حسين المقدشي والذي ألزم محطات القطاع الخاص بمساندة الشركة اليمنية للغاز في توفير الاحتياجات من مادة الغاز بالسعر المحدد للتخفيف من معاناة المواطنين.



وأشار إلى أن تضافر جهود القطاع الخاص والحكومي ساعد على توفير احتياجات مدينة ذمار بكميات مناسبة من مادة الغاز.

سبأ [08/مارس/2018]سبأ