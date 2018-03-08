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آخر تحديث: الخميس، 08 - مارس - 2018 الساعة 08:25:19م
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اختتام دورة في الإسعافات الأولية بمديرية الرجم بالمحويت
[08/مارس/2018] المحويت - سبأ:
اختتمت بمحافظة المحويت اليوم دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية والإنقاذ، نظمها فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة.

استهدفت الدورة التي استمرت 12 يوم تدريب 52 فتاة من معلمات وطالبات مدرسة نسيبة للبنات ببني الغذيفي مديرية الرجم.

وفي الاختتام أشار أمين جمعية الهلال سعد الحفاشي والمدير التنفيذي للجمعية محمد القزحي ومدير المدرسة جمال السند إلى أن الدورة تاتي في إطار اهتمام جمعية الهلال بإعداد مسعفات قادرات على تقديم خدمات الإسعافات الألية في كل منزل.

وأشاروا إلي أن المشاركات تلقين تدريبات نظرية وتطبيقية في الإسعافات الأولية ومهارات الإنقاذ والمساعدات السريعة في الحالات الطارئة للتقليل من الأضرار والخسائر الناجمة عن الكوارث والحوادث المختلفة.

ولفت المتحدثون إلى أهمية تعميم مهارات الإسعافات والانقاذ في مواجهة الكوارث المحتملة لإنقاذ حياة الاشخاص والتأهب للطوارئ خاصة في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .. مشددين على ضرورة إستشعار المجتمعات المحلية والمؤسسات الرسمية بمخاطر الكوارث وأهمية تطوير نظم الاستجابة السريعة حال وقوع الكوارث والأزمات.

 عقب ذلك تم تكريم المشاركات في الدورة وتوزيع حقائب نظافة شخصية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر .

حضر الإختتام عضو محلي مديرية الرجم محمد حزام الذيفاني.
سبأ
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