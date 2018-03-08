اختتام الدوري المدرسي لكرة القدم بمحافظة عمران [08/مارس/2018] عمران - سبأ:

اختتمت بمحافظة عمران اليوم منافسات الدوري المدرسي لكرة القدم للمرحلتين الأساسية والثانوية تحت شعار ( بلعلم والعمل نحقق الأمل).



وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة بملعب المجد الرياضي والذي حضرة أمين عام محافظة عمران صالح زمام المخلوس تم تكريم فريق مدرسة 22 مايو بكأس بطولة الدوري، وفريق مجمع الصعر بكأس الوصيف لحصوله على المركز الثاني للمرحلة الثانوية.



فيما تم تكريم مدارس الشهيد الزبيري وعمران و14 أكتوبر للمرحلة الأساسية بالكؤوس والميداليات والشهادات التقديرية ، وكذا تكريم القائمين ومنظمي الدوري بالشهادات التقديرية.



وفي الختام، ثمن المخلوس الجهود المبذولة في الاعداد والتنظيم لإقامة هذا النشاط الرياضي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار.



وأشار إلى أن تنظيم الأنشطة الشبابية والرياضية تحديا في وجه العدوان وإصرارا من قبل شباب المحافظة على ممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية.



حضر الإختتام وكيل محافظة عمران لقطاع التربية والمناهج حسن الاشقص، ومدير عام مكتب التربية والتعليم بلمحافظة أحمد محسن الشهاري، وعدد من القيادات التربوية والشبابية بلمحافظة.





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