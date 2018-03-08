اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح مع انحسار المخاوف من حرب تجارية نيويورك- سبأ:

ارتفعت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية عند الفتح اليوم الخميس مع انحسار المخاوف من حرب تجارية عالمية بعد دلائل على أن اقتراح الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الصلب والألومنيوم قد يستثني شركاء تجاريين رئيسيين.



وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 53.09 نقطة، أو 0.21 في المئة، إلى 24854.45 نقطة.



بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 5.52 نقطة، أو 0.20 في المائة، إلى 2732.32 نقطة.



وزاد المؤشر ناسداك المجمع 24.92 نقطة، أو 0.34 في المائة، إلى 7421.57 نقطة.

سبأ [08/مارس/2018]سبأ