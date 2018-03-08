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آخر تحديث: الخميس، 08 - مارس - 2018 الساعة 08:25:19م
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات استهدفت مزرعتي دواجن بالحديدة
استشهد وأصيب ستة مواطنين اليوم بغارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مزرعتي دواجن بمحافظة الحديدة.
​مظاهرات في لندن احتجاجاً على زيارة ولي عهد النظام السعودي
شهدت العاصمة البريطانية لندن امس تظاهرات احتجاجية حاشدة ضد عدوان نظام بني سعود على اليمن خلال زيارة ولي عهد هذا النظام لها.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1039) بقيمة 197 مليار و176 مليون و520  ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
يوفنتوس يهزم توتنهام ويتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا
تغلب يوفنتوس الإيطالي أمس على توتنهام هوتسبير الإنكليزي بهدفين مقابل هدف في استاد ويمبلي بلندن ليتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.
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  اقتصاد
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح مع انحسار المخاوف من حرب تجارية
[08/مارس/2018]
نيويورك- سبأ:
ارتفعت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية عند الفتح اليوم الخميس مع انحسار المخاوف من حرب تجارية عالمية بعد دلائل على أن اقتراح الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الصلب والألومنيوم قد يستثني شركاء تجاريين رئيسيين.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 53.09 نقطة، أو 0.21 في المئة، إلى 24854.45 نقطة.

بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 5.52 نقطة، أو 0.20 في المائة، إلى 2732.32 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 24.92 نقطة، أو 0.34 في المائة، إلى 7421.57 نقطة.

سبأ
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العدوان السعودي على اليمن
استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة 13 آخرين جراء 42  غارة لطيران العدوان  
[08/مارس/2018]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات استهدفت مزرعتي دواجن بالحديدة
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