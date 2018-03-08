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رئيس الثورية العليا يؤكد أهمية مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الوطن
[08/مارس/2018]
الحديدة-سبأ:
أكد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي أهمية تكاتف جهود الجميع لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.

وقال محمد علي الحوثي في تدشين المرحلة الأولى من العام التدريبي والعملياتي 2018م للأجهزة الأمنية بمحافظة الحديدة اليوم " إن الوطن يحتاج إلى يقظة أمنية عالية في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به ".

وأشار إلى حاجة الوطن لجهود جميع ضباط ورجال الأمن في كشف مخططاته العدوان ومرتزقته وكل من يحاول المساس بالأمن والاستقرار.

وأشاد بجهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ويقظة رجال الأمن والتي أسهمت في التغلب على الكثير التحديات التي فرضها العدوان.

فيما أكد محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج أهمية دعم جهود المؤسستين الأمنية والقضائية .. وقال " يجب أن نحرص على استقلالية الأمن والقضاء باعتبارهما صلب العملية الإدارية والتنموية " .

وكان مدير أمن المحافظة العميد عبد الحميد المؤيد أشار في كلمته إلى أن تدشين العمل في المصفوفة والمرحلة الأولى من العام التدريبي والعملياتي 2018م يهدف إلى الارتقاء بالعمل الأمني وتطويره إلى أعلى المستويات .

وأكد حرص منتسبي أمن المحافظة واللجان الشعبية على تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

ولفت العميد المؤيد إلى ما تحقق من إنجازات أمنية .. لافتا إلى المسؤولية الملقاة على عاتق منتسبي الأجهزة الأمنية، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار.

وثمن دعم وتعاون قيادة المحافظة والشخصيات الاجتماعية والمواطنين مع الأجهزة الأمنية وخاصة في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار، والذي أسهم في تحقيق نجاحات أمنية ملموسة.

عقب التدشين كرم رئيس اللجنة الثورية العليا ومحافظ الحديدة والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد ووكيل مصلحة الأحوال المدنية اللواء محمد عبد العظيم الحاكم، عدد من رؤساء النيابات ونقابة المحامين وضباط وأفراد الأمن ومدراء أمن عدد من المديريات المبرزين والمتميزين في أداء واجباتهم .

حضر التدشين وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم والوكلاء عبد الرحمن الجماعي وصدام ناصر آل راشد ورئيس النيابة العامة القاضي هادي عيضة ورئيس الشعبة الشخصية بمحكمة الاستئناف القاضي منصور العرجلي.
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