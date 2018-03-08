اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية من أدنى مستوى في 48 عاما الأسبوع الماضي واشنطن- سبأ:

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي من أدنى مستوى في أكثر من 48 عاما لكن الاتجاه العام ما زال يشير إلى أوضاع قوية بسوق العمل.



وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة زادت بواقع 21 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 231 ألفا للأسبوع المنتهي في الثالث من مارس.. كانت الطلبات انخفضت إلى 210 آلاف في الأسبوع السابق وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969.



وكان اقتصاديون استطلعت وكالة أنباء (رويترز) آراءهم توقعوا زيادة طلبات إعانة البطالة إلى 220 ألفا في الأسبوع الماضي.



وقراءة الأسبوع الماضي هي الـ57 بعد المائة على التوالي التي تظل فيها الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل.. وتلك أطول مدة متصلة منذ 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر حجما.



ويرى مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن سوق العمل تقترب الآن من وضع التوظيف الكامل.. وسجل معدل البطالة أدنى مستوى في 17 عاما عند 4.1 في المائة.



وارتفع متوسط 4 أسابيع، الذي يعتبر مؤشرا أدق لاتجاهات سوق العمل، بمقدار 2000 طلب إلى 222 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضي.

سبأ [08/مارس/2018]سبأ