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آخر تحديث: الخميس، 08 - مارس - 2018 الساعة 05:44:03م
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مناقشة أعمال تنفيذ مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية بصنعاء
[08/مارس/2018]
صنعاء- سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم أعمال تنفيذ مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمديريات المحافظة، وكذا المشاريع المتفق عليها وخطة العام الجاري البالغ تكلفتها 6 ملايين و435 الف دولار.

واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة فارس الكهالي ومدير الصندوق الاجتماعي للتنمية محمد حسن غمضان مشاريع تنفيذ التدخلات لدعم النازحين والمتضررين في مديرية همدان وجحانة، واستكمال السقايات الخاصة بعدد من مناطق مديريات مناخة وصعفان وخولان، واستهداف النازحين والعمالة العاطلة بمناخه.

كما استعرض مشاريع تحسين قنوات الري وحماية التربة الزراعية والآبار بمديرية سنحان وتشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي، وتشكيل وتدريب مجالس القرى وتعزيز التماسك الاجتماعي بخولان وحماية التربة الزراعية في وادي مرحب بجحانة.

وتطرق الاجتماع لمشروعي تأهيل وتحسين الآبار وتأهيل الآبار وحصاد المياه ورصف طريق عدد من القرى بمديرية بني ضبيان ومشروع سقايات وتحسين قنوات الري وحماية التربة الزراعية بمديرية أرحب.

كما تطرق لمشروع سقايات خاصة وتشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل وتدريب مجالس القرى وتعزيز التماسك الاجتماعي بالطيال ومشروع تحسين طرق والتدخلات المتنوعة بالحيمة الداخلية وحماية الاراضي الزراعية على ضفاف وادي السد بالحيمة الخارجية.

وأشار الاجتماع إلى مشروع حماية التربة الزراعية من الانحرافات في وادي العين اليمانية العليا بالحصن وبناء قدرات الشباب الجامعي لمناصرة الانشطة التنموية والإنسانية ضمن برنامج روافد محافظة صنعاء.

وتناول الاجتماع خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية للعام 2018 والمشاريع المتعثرة في مديرية بني مطر.

وأشاد الوكيل الكهالي بجهود الصندوق في تنفيذ العديد من المشاريع في مديريات المحافظة .. مؤكدا الاستعداد لتسهيل كافة الصعاب التي تواجه الصندوق وتذليل المهام لاستمرارية تنفيذ المشاريع المتعثرة.

من جهته، أكد مدير الصندوق الحرص على تنفيذ المشاريع بالمحافظة .. مثمنا تعاون محافظ صنعاء وقيادات السلطة المحلية في تسهيل المهام أمام أعمال الصندوق.

سبأ
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