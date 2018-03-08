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آخر تحديث: الخميس، 08 - مارس - 2018 الساعة 05:44:03م
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  عربي ودولي
بدء اجتماع وزراء الداخلية لدول الاتحاد الاوربي في بروكل
[08/مارس/2018]
بروكسل -سبأ:
بدأت اليوم في بروكسل اعمال اجتماع وزراء الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي وذلك لبحث التعاون مع دول منطقة غرب البلقان ، في ظل الاستراتيجية الجديدة للمنطقة التي قدمتها المفوضية الأوروبية في 6 فبراير الماضي.

واوضح مصدر في المجلس الوزاري الاوربي في تصريح له ان الاجتماع سيناقش التدابير المحددة المبينة في الاستراتيجية المتعلقة بالتعاون في مجال الأمن والهجرة ، وبحثها في قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان التي ستعقد في صوفيا في 17 مايو المقبل.

وقال المصدر أن الوزراء سيناقشون أيضاً اللوائح المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية حول قابلية التشغيل البيني بين أنظمة المعلومات

في الاتحاد الأوروبي.

سبأ
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