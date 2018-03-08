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آخر تحديث: الخميس، 08 - مارس - 2018 الساعة 05:44:03م
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تدشين صرف الأدوية المجانية للمتقاعدين المدنيين بصنعاء
[08/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
دشنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليوم بالصيدلية المركزية بمستشفى الكويت الجامعي صرف الدفعة الأولى من الأدوية والعلاجات المجانية للمتقاعدين المدنيين.

تستهدف الدفعة الأولى 500 متعاقد مدني يعانون من أمراض ضغط، سكر، ربو، صرع وحالات نفسية، حيث تتم عملية صرف الأدوية بناء على إرساليات صادرة من الهيئة العامة للتأمينات إلى الصيدلية المركزية التابعة لوزارة الصحة.

وفي التدشين أشار رئيس الهيئة العامة للتأمينات إبراهيم الحيفي إلى حرص الهيئة على تخفيف معاناة المرضى من المتعاقدين نتيجة الظروف التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار.

ولفت إلى أن الهيئة تهدف إلى فتح مجال الإستثمار للقطاع العلاجي بما يسهم في الإرتقاء بالقطاع الصحي .. مثمناً دور وزارة الصحة والصيدلية المركزية في التنسيق والمتابعة لصرف هذه الأدوية.

فيما أشاد وكيل وزارة الصحة لقطاع الخدمات الدكتور عبد العزيز الديلمي بمبادرة الهيئة في صرف الأدوية للمتعاقدين الذين أمضوا حياتهم العملية في خدمة الوطن .

ولفت إلى توجه القيادة السياسية لإيجاد مستشفى متكامل الخدمات للتخفيف من أعباء المواطنين للسفر إلى الخارج واستقطاب الكوادر اليمنية التي رحلت عن الوطن نتيجة للظروف الراهنة.

واعتبر الدكتور الديلمي صرف الأدوية المجانية للمتقاعدين خطوة أولى على أن خطوات باتجاه إيجاد تأمين صحي للمتقاعدين وأسرهم وكذا فتح فروع للصيدلية المركزية في مختلف المحافظات.

بدوره أشار مدير هيئة مستشفى الكويت أمين الجنيد إلى أهمية الشراكة بين الهيئة العامة للتأمينات ووزارة الصحة وفتح مجال الإستثمار بما من شأنه الإرتقاء بالخدمات الصحية والإسهام في تخفيف معاناة المواطنين.

إلى ذلك تفقد رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى الكويت سير العمل في الصيدلية المركزية والصيدلية الخاصة بأسر الشهداء ووحدة العلاج الطبيعي واطلعوا على أحوال الجرحى ومستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

حضر التدشين والزيارة مدير الصيدلية المركزية الدكتور زيد الحوثي ومدير العلاقات والإعلام بالهيئة العامة للتأمينات محمد الكبوس وعدد من موظفي مستشفى الكويت.
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