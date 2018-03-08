محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إلاحتياجات الإنسانية بمحافظة ذمار ذمار-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة ذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي، ضم ممثلو منظمة أدرا ومكتب التخطيط والتعاون الدولي الاحتياجات الإنسانية للمحافظة.



وفي اللقاء أشاد المحافظ المقدشي بدور المنظمة في تخفيف معاناة النازحين وتوفير سبل العيش ووسائل الاستقرار .. مبيناً أن المحافظة تواجه تحديات بسبب حركة النزوح إليها وعدم قدرة المؤسسات عن القيام بدورها.



ودعا المنظمة إلى تكثيف أنشطتها في المحافظة والعمل على استهداف أكبر شريحة من النازحين الذين يعانون أوضاع إنسانية صعبة .. مؤكداً استعداد السلطة المحلية تقديم الدعم لإنجاح مهام المنظمة بما يمكنها من الإسهام في التخفيف من الأزمة الإنسانية.



فيما أشار مدير فرع المنظمة بذمار منصور الصلوي إلى أن المنظمة تبذل جهود كبيرة في تخفيف معاناة النازحين بتنفيذ مشروع حماية النازحين بالشراكة مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين وذلك بتقديم مواد إيواء تحتوي على فرش وبطانيات وأدوات مطبخ وغيرها.



وأوضح أن مشروع الإيواء استهدف أربعة آلاف و250 أسرة بمديريتي ذمار ومعبر .. لافتا إلى التنسيق مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين لتوزيع مساعدات شتوية شملت ثلاثة آلاف و250 أسرة في مديريات ذمار وجهران وعتمة.



وبين الصلوي أن المنظمة قدمت مساعدات حالات مرضية لحوالي 800 أسرة بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني .. مؤكداً إستعداد المنظمة الإسهام في التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية وإجراء دراسات لتدخلات جديدة.



حضر الاجتماع مدير أمن المحافظة العميد أحمد إدريس ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي المهندس سمير المذحجي ومستشار المحافظ عبده العلوي ومنسق الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين المهندس منير المروني.

سبأ [08/مارس/2018]سبأ