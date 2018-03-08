ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 08 - مارس - 2018 الساعة 05:44:03م
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات استهدفت مزرعتي دواجن بالحديدة
استشهد وأصيب ستة مواطنين اليوم بغارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مزرعتي دواجن بمحافظة الحديدة.
​مظاهرات في لندن احتجاجاً على زيارة ولي عهد النظام السعودي
شهدت العاصمة البريطانية لندن امس تظاهرات احتجاجية حاشدة ضد عدوان نظام بني سعود على اليمن خلال زيارة ولي عهد هذا النظام لها.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1039) بقيمة 197 مليار و176 مليون و520  ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
يوفنتوس يهزم توتنهام ويتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا
تغلب يوفنتوس الإيطالي أمس على توتنهام هوتسبير الإنكليزي بهدفين مقابل هدف في استاد ويمبلي بلندن ليتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.
آخر الأخبار:
تدشين حملتا بيع الغاز المنزلي بسعر 3 آلاف ريال وضبط الأفران المخالفة بحجة
المركزي الاوربي يتخلى عن ميله للتيسير ويتخذ خطوة لانهاء التحفير
رئيس الثورية العليا يؤكد أهمية مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الوطن
مستوطنون صهاينة يهاجمون مزارعي الساوية جنوب نابلس ويحطمون أشجار زيتون
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مؤسسة الشعب تطلق مشروع مأساة وصمود للفن التشكيلي
[08/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
دشنت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية اليوم في دار الحجر بمحافظة صنعاء، مشروع " مأساة وصمود" الذي تنظمه المؤسسة لكوكبة من الفنانين التشكيليين، تجسيداً لصمود الشعب اليمني ضد العدوان عبر فن الرسم.

وعرض المشروع 25 لوحة فنية بعضها اكتمل العمل عليها وبعضها مازال تحت الاستكمال خلال الأيام القادمة، جسدت مأساة الشعب اليمني منذ 3 سنوات من العدوان وطرق الصمود التي أبتكرها اليمنيين في مواجهة هذا العدوان والحصار.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية الدكتور أحمد الكبسي أن المؤسسة هدفت من خلال المشروع إلى إبراز مأساة وصمود شعبنا اليمني على مدى ثلاث سنوات من العدوان على بلادنا، وإيصال رسائل هامة إلى العالم والمجتمع الدولي من خلال ريشة الرسامين .. لافتا إلى أن المؤسسة تخطط لعرض اللوحات في عدد من المحافظات.

من جانبه، أوضح المدير العام لمؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية أكرم باكر أنه وإيمانا من مؤسسة الشعب بدور الفنانين في الدفاع عن الوطن سعت إلى تنظيم هذا المشروع الذي يتيح للفنانين التشكيليين توجيه ريشاتهم في وجه العدوان.

وأكد على أن المشروع بحد ذاته يوجه رسالة هامة للعالم والمجتمع الدولي، عبر ريشة الفنانين، بحجم العدوان والحصار، الذي تفرضه دول العدوان على اليمن.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تدشين حملتا بيع الغاز المنزلي بسعر 3 آلاف ريال وضبط الأفران المخالفة بحجة
رئيس الثورية العليا يؤكد أهمية مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الوطن
مناقشة أعمال تنفيذ مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية بصنعاء
تدشين صرف الأدوية المجانية للمتقاعدين المدنيين بصنعاء
مناقشة إلاحتياجات الإنسانية بمحافظة ذمار
اللجنة الوطنية للمرأة تقيم حفل بذكرى ميلاد الزهراء واليوم العالمي للمرأة
مناقشة تقدم مشروع تعزيز الحكم المحلي بذمار
وزير الصحة يطلع على التحديثات في جامعة 21 سبتمبر بصنعاء
اختتام المسابقات العلمية والمنهجية بعدد من مدراس محافظة عمران
إب: استعراض الدراسة الخاصة بمعالجة الاختناقات المرورية 

العدوان السعودي على اليمن
استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة 13 آخرين جراء 42  غارة لطيران العدوان  
[08/مارس/2018]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات استهدفت مزرعتي دواجن بالحديدة
[08/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مزرعة مواطن بحجة
[08/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم
[08/مارس/2018]
استشهاد وإصابة 11 مواطنا بغارة لطيران العدوان استهدفت منزل بهمدان
[07/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by