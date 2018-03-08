محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الشعب تطلق مشروع مأساة وصمود للفن التشكيلي صنعاء-سبأ:

دشنت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية اليوم في دار الحجر بمحافظة صنعاء، مشروع " مأساة وصمود" الذي تنظمه المؤسسة لكوكبة من الفنانين التشكيليين، تجسيداً لصمود الشعب اليمني ضد العدوان عبر فن الرسم.



وعرض المشروع 25 لوحة فنية بعضها اكتمل العمل عليها وبعضها مازال تحت الاستكمال خلال الأيام القادمة، جسدت مأساة الشعب اليمني منذ 3 سنوات من العدوان وطرق الصمود التي أبتكرها اليمنيين في مواجهة هذا العدوان والحصار.



وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية الدكتور أحمد الكبسي أن المؤسسة هدفت من خلال المشروع إلى إبراز مأساة وصمود شعبنا اليمني على مدى ثلاث سنوات من العدوان على بلادنا، وإيصال رسائل هامة إلى العالم والمجتمع الدولي من خلال ريشة الرسامين .. لافتا إلى أن المؤسسة تخطط لعرض اللوحات في عدد من المحافظات.



من جانبه، أوضح المدير العام لمؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية أكرم باكر أنه وإيمانا من مؤسسة الشعب بدور الفنانين في الدفاع عن الوطن سعت إلى تنظيم هذا المشروع الذي يتيح للفنانين التشكيليين توجيه ريشاتهم في وجه العدوان.



وأكد على أن المشروع بحد ذاته يوجه رسالة هامة للعالم والمجتمع الدولي، عبر ريشة الفنانين، بحجم العدوان والحصار، الذي تفرضه دول العدوان على اليمن.

سبأ [08/مارس/2018]سبأ