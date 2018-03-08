عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع طالب وإصابة آخر في حادث إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية (ألاباما) الأمريكية واشنطن- سبأ:

لقي طالب مصرعه فيما أصيب آخر في حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية في مدينة (برمنغهام) في ولاية (ألاباما) الأمريكية.



ونقلت وسائل الإعلام اليوم الخميس عن الشرطة الأمريكية القول: إنه تم إطلاق رصاصتين على الأقل، مما أسفر عن مقتل طالبة وإصابة طالب في مدرسة (هوفمان) الثانوية.



وأضافت إن إطلاق النار يعتبر حادثا غير مقصود.. ولكنها لم توضح تفاصيل الحادث أو أسباب إطلاق النار.



وتأتي هذه الحادثة بعد مقتل 17 شخصًا في حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية في ولاية (فلوريدا) الشهر الماضي

سبأ [08/مارس/2018]سبأ