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آخر تحديث: الخميس، 08 - مارس - 2018 الساعة 05:45:50م
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  عربي ودولي
مصرع طالب وإصابة آخر في حادث إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية (ألاباما) الأمريكية
[08/مارس/2018]
واشنطن- سبأ:
لقي طالب مصرعه فيما أصيب آخر في حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية في مدينة (برمنغهام) في ولاية (ألاباما) الأمريكية.

ونقلت وسائل الإعلام اليوم الخميس عن الشرطة الأمريكية القول: إنه تم إطلاق رصاصتين على الأقل، مما أسفر عن مقتل طالبة وإصابة طالب في مدرسة (هوفمان) الثانوية.

وأضافت إن إطلاق النار يعتبر حادثا غير مقصود.. ولكنها لم توضح تفاصيل الحادث أو أسباب إطلاق النار.

وتأتي هذه الحادثة بعد مقتل 17 شخصًا في حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية في ولاية (فلوريدا) الشهر الماضي

سبأ
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