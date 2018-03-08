محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللجنة الوطنية للمرأة تقيم حفل بذكرى ميلاد الزهراء واليوم العالمي للمرأة صنعاء-سبأ:

نظمت اللجنة الوطنية للمرأة اليوم بصنعاء، حفل بمناسبة ذكرى مولد فاطمة الزهراء واليوم العالمي للمرأة، تحت شعار " معا لتحقيق الأمن الغذائي للنساء ".



وخلال الحفل الذي حضره مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد ونائب رئيس الوزراء لشون الخدمات محمود الجنيد ووزراء الكهرباء المهندس لطف الجرموزي والعدل القاضي احمد عقبات والمغتربين محمد المشجري ووزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية احمد القنع ووزيرا الدولة نبيه أبو نشطان وعبيد سالم ضبيعي، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء الركن جلال الرويشان، اهتمام ودعم حكومة الإنقاذ الوطني للمرأة في مختلف المجالات.



وقال " تحية للمرأة اليمنية في عيدها الذي يتزامن مع مولد الزهراء سيدة نساء العالمين".. مشيدا بإسهامات المرأة في مختلف مجالات الحياة لخدمة وطنها.



وأضاف " إن المرأة اليمنية حفيدة بلقيس وأروى تقف شامخة وتشد عزائم الرجال وتتحدى الحصار وترسل أبناءها بكل فخر إلى جبهات العزة والشرف، وهي رمز الوفاء ومصدر العطاء لما يقرب من ثلاث سنوات من الصمود في مواجهة العدوان ".



ولفت اللواء الرويشان إلى أن المرأة نصف المجتمع وتربي وترعى النصف الثاني وهي من ستعمل على تحقيق الأمن الغذائي للأسرة اليمنية كسرا للحصار ورفضا للعدوان.



من جانبها قالت وزيرة الدولة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رضية عبد الله " نتشرف اليوم بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يتزامن مع ذكرى مولد السيدة الزهراء عليها السلام، النموذج لكمال المرأة الإيماني والقدوة الأسمى والأرقى للمرأة عامة والمسلمة بصورة خاصة".



واستعرضت دور النساء كصانعات وداعمات للسلام وكجزء فاعل ومؤثر وشريك في تسير أمور الحياة وبناء المجتمعات والشعوب.



وأشارت إلى أن المرأة اليمنية التي اتخذت من الزهراء قدوتها سجلت عنوانا بارزا في الصمود ورفد الجبهات على مدى ثلاث سنوات من عدوان همجي تعددت وتنوعت أساليبه.



ودعت رئيسة الجنة الوطنية للمرأة حرائر العالم إلى الوقوف إلى جانب المرأة اليمنية في الحصول على حقها في العيش بأمن وكرامة ودون وصاية.



وطالبت أحرار العالم برفع الظلم عن المرأة اليمنية التي تعاني ويلات العدوان والحصار والمساهمة في فضح جرائم العدوان وانتهاكاته بحق اليمن وشعبه .



وثمنت موقف بعض الحكومات الأوروبية المتمثل في منع بيع الأسلحة للسعودية والإمارات المنتهكة لكل حقوق الإنسانية والمدمرة بحقدها لكل مقومات الحياة في اليمن.



وأكدت وزير الدولة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، أن اللجنة ستعمل على بناء شراكة وتشبيك أنشطة مع الجهات والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في مجال الدفاع عن قضايا وحقوق المرأة .



بدوره أشاد عضو الهيئة العليا لحزب الرشاد محمد طاهر أنعم، بدور ومكانة المرأة اليمنية ومشاركتها إلى جانب أخيها الرجل في التصدي للعدوان.



وأشار إلى أهمية تنمية وتأهيل المرأة اليمنية من أجل بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة قادر على مواجهات التحديات.



وتم خلال الفعالية التي حضرها مستشار الرئاسة عبد العزيز الترب والأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء يحيي الهادي، تكريم عدد من النساء من مختلف القطاعات، وكذا تكريم الأمهات اللاتي قدمن أكثر من شهيد دفاعاً عن كرامة وعزة اليمن، بدرع الزهراء بدعم مؤسسة بنيان التنموية.



وقدمت خلال الفعالية الاحتفالية عدد من أوراق عمل حول اتجاهات عمل المنظمات الدولية في مجال الأمن الغذائي للمرأة "خطة الاستجابة الإنسانية 2018م نموذجاً "، والأمن الغذائي للنساء والأطفال، وآليات تحقيق الاكتفاء الذاتي للنساء، وكذا الأدوار التعاونية والتشاركية للمؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية في تمكين المرأة من تحقيق الأمن الغذائي.



وأكد بيان صادر عن الفعالية ضرورة الضغط على المجتمع الدولي لإيقاف العدوان وإنهاء الحصار الاقتصادي على اليمن, وإعادة النظر في السياسات والخطط التنموية الحالية واقتراح خطط عاجلة للقطاع الزراعي ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع .



وأشار البيان إلى أهمية تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية وإرشادية حول كيفية إعداد الحدائق المنزلية وتشغيلها كمشاريع زراعية مدرة للدخل وكذا التوجه نحو تشجيع ظهور التعاونيات في بيئة قانونية .



كما أكد المشاركون في الفعالية ضرورة وضع برامج لمكافحة انعدام الأمن الغذائي تعالج من جذورها وتعمل على استدامة آثارها على المجتمع من خلال التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والإنتاج الحيواني عبر مشاريع سبل كسب العيش على المدى الطويل وتحديد أولويات الدعم للمزارعين والتركيز على المرأة الريفية .



تخلل الفعالية أنشودة قدمها عبدالعظيم عزالدين وقصيدة شعرية قدمتها وفية العمري وعرض فيلم عن دور المرأة في مواجهة العدوان.

سبأ [08/مارس/2018]سبأ