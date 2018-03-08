ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 08 - مارس - 2018 الساعة 05:44:03م
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات استهدفت مزرعتي دواجن بالحديدة
استشهد وأصيب ستة مواطنين اليوم بغارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مزرعتي دواجن بمحافظة الحديدة.
​مظاهرات في لندن احتجاجاً على زيارة ولي عهد النظام السعودي
شهدت العاصمة البريطانية لندن امس تظاهرات احتجاجية حاشدة ضد عدوان نظام بني سعود على اليمن خلال زيارة ولي عهد هذا النظام لها.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1039) بقيمة 197 مليار و176 مليون و520  ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
يوفنتوس يهزم توتنهام ويتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا
تغلب يوفنتوس الإيطالي أمس على توتنهام هوتسبير الإنكليزي بهدفين مقابل هدف في استاد ويمبلي بلندن ليتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.
آخر الأخبار:
تدشين حملتا بيع الغاز المنزلي بسعر 3 آلاف ريال وضبط الأفران المخالفة بحجة
المركزي الاوربي يتخلى عن ميله للتيسير ويتخذ خطوة لانهاء التحفير
رئيس الثورية العليا يؤكد أهمية مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الوطن
مستوطنون صهاينة يهاجمون مزارعي الساوية جنوب نابلس ويحطمون أشجار زيتون
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
استقرار اسعار النفط بعد انخفاض كبير
[08/مارس/2018]
سنغافورة -سبأ:
استقرت أسعار النفط اليوم بدعم من قوة الطلب بعد أن انخفضت في الجلسة السابقة تحت ضغط ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي إلى مستوى قياسي وزيادة المخزونات.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 64.36 دولار للبرميل مرتفعا سنتين أو ما يعادل 0.03 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق. جاءت الزيادة الطفيفة بعد انخفاض الخام ما يزيد على اثنين بالمئة في اليوم السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.16 دولار للبرميل بارتفاع سنت واحد أو ما يعادل 0.02 في المئة. وانخفض خام غرب تكساس أيضا بأكثر من اثنين في المئة في الجلسة السابقة.

يأتي تماسك الأسعار اليوم بعد زيادة مخزون النفط الخام الأمريكي بوتيرة لم تكن كبيرة كالمتوقع خلال الفترة الحالية التي تتسم بفتور الطلب في نهاية الشتاء لعوامل موسمية، حيث تغلق الكثير من المصافي النفطية لإجراء أعمال صيانة.

كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ذكرت امس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من مارس إلى 425.91 مليون برميل دون الزيادة البالغة 2.7 مليون برميل التي توقعها المحللون.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
المركزي الاوربي يتخلى عن ميله للتيسير ويتخذ خطوة لانهاء التحفير
ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية من أدنى مستوى في 48 عاما الأسبوع الماضي
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية
الاتحاد الاوربي يأمل في استثناء من رسوم جمركية امريكية مزمعة
ارتفاع اسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لخطة رسوم ترامب
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
مؤشر نيكي يرتفع 1.11% في بداية التعامل بطوكيو
الذهب ينزل بعد صعود له لأعلى مستوى في أسبوع
الدولار يواصل خسائره مع تنامي المخاوف من حرب تجارية
انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة 13 آخرين جراء 42  غارة لطيران العدوان  
[08/مارس/2018]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات استهدفت مزرعتي دواجن بالحديدة
[08/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مزرعة مواطن بحجة
[08/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم
[08/مارس/2018]
استشهاد وإصابة 11 مواطنا بغارة لطيران العدوان استهدفت منزل بهمدان
[07/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by