اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استقرار اسعار النفط بعد انخفاض كبير سنغافورة -سبأ:

استقرت أسعار النفط اليوم بدعم من قوة الطلب بعد أن انخفضت في الجلسة السابقة تحت ضغط ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي إلى مستوى قياسي وزيادة المخزونات.



وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 64.36 دولار للبرميل مرتفعا سنتين أو ما يعادل 0.03 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق. جاءت الزيادة الطفيفة بعد انخفاض الخام ما يزيد على اثنين بالمئة في اليوم السابق.



وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.16 دولار للبرميل بارتفاع سنت واحد أو ما يعادل 0.02 في المئة. وانخفض خام غرب تكساس أيضا بأكثر من اثنين في المئة في الجلسة السابقة.



يأتي تماسك الأسعار اليوم بعد زيادة مخزون النفط الخام الأمريكي بوتيرة لم تكن كبيرة كالمتوقع خلال الفترة الحالية التي تتسم بفتور الطلب في نهاية الشتاء لعوامل موسمية، حيث تغلق الكثير من المصافي النفطية لإجراء أعمال صيانة.



كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ذكرت امس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من مارس إلى 425.91 مليون برميل دون الزيادة البالغة 2.7 مليون برميل التي توقعها المحللون.

سبأ [08/مارس/2018]سبأ