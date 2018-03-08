اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية مسقط- سبأ:

ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (70ر1) نقطة وبنسبة (03ر0) في المائة اليوم عند مستوى (80ر4929) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (10ر4928) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(835) ألفًا و(212) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (4ر0) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(822) ألفًا و(933) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (050ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (94ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق مليون و(471) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (88ر51) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين مليون و(193) ألف ريال عماني أي ما نسبته (07ر42) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (278) ألف ريال عماني وبنسبة (81ر9) في المائة.

سبأ [08/مارس/2018]سبأ