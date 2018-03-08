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آخر تحديث: الخميس، 08 - مارس - 2018 الساعة 05:44:03م
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات استهدفت مزرعتي دواجن بالحديدة
استشهد وأصيب ستة مواطنين اليوم بغارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مزرعتي دواجن بمحافظة الحديدة.
​مظاهرات في لندن احتجاجاً على زيارة ولي عهد النظام السعودي
شهدت العاصمة البريطانية لندن امس تظاهرات احتجاجية حاشدة ضد عدوان نظام بني سعود على اليمن خلال زيارة ولي عهد هذا النظام لها.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1039) بقيمة 197 مليار و176 مليون و520  ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
يوفنتوس يهزم توتنهام ويتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا
تغلب يوفنتوس الإيطالي أمس على توتنهام هوتسبير الإنكليزي بهدفين مقابل هدف في استاد ويمبلي بلندن ليتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.
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  اقتصاد
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية
[08/مارس/2018]
مسقط- سبأ:
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (70ر1) نقطة وبنسبة (03ر0) في المائة اليوم عند مستوى (80ر4929) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (10ر4928) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(835) ألفًا و(212) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (4ر0) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(822) ألفًا و(933) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (050ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (94ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق مليون و(471) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (88ر51) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين مليون و(193) ألف ريال عماني أي ما نسبته (07ر42) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (278) ألف ريال عماني وبنسبة (81ر9) في المائة.

سبأ
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العدوان السعودي على اليمن
استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة 13 آخرين جراء 42  غارة لطيران العدوان  
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