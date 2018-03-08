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  محلي
مناقشة تقدم مشروع تعزيز الحكم المحلي بذمار
[08/مارس/2018]
ذمار-سبأ:
ناقش محافظ ذمار رئيس اللجنة المجتمعية لمشروع تعزيز الحكم المحلي الشامل وبناء السلام بالمحافظة محمد حسين المقدشي اليوم الخطوات التي قطعتها اللجنة في التهيئة والإعداد لبدأ الأعمال الميدانية للمشروع.

ويهدف مشروع الحكم المحلي الشامل الجاري تنفيذه حاليا بتمويل من مؤسسة "بيرجهوف" بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي " جي اي زد " والتنسيق مع منتدى التنمية السياسية إلى الاسهام في تلبية بعض المتطلبات للمحافظة في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والأمن المعيشي.

وفي الإجتماع، أكد المحافظ المقدشي على أهمية بدأ الأعمال الميدانية في المديريات لضمان استفادة المجتمع من المشروع والتخفيف من معاناة المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.

وأشار إلى حاجة المحافظة لتدخلات المنظمات الدولية في الجانب الانساني والاغاثي والتنموي وتدريب الكوادر على اعداد الخطط والبرامج الضرورية لتنفيذ المشاريع الخدمية.

ولفت إلى أهمية أن يسهم المشروع في تشغيل المشاريع التنموية المتعثرة والتي لم يتبقى لاستكمالها إلا مبالغ مالية بسيطة نظرا لما تمثله هذه المشاريع من أهمية في خدمة المجتمع.

وكان منسق المشروع حامد الفقيه ومدير المشروع في (جي اي زد ) محمد القشيبي قدما شرحا عن الخطوات التي قطعها البرنامج والخطوات القادمة وما تم تنفيذه من ترتيبات لبدأ العمل في أربع مديريات تم اختيارها من قبل اللجنة وهي وصابين السافل و العالي وعتمة ومدينة ذمار.

وبينا أن المشروع سيسهم في عملية تحقيق الاستقرار في اليمن عن طريق اسهامات الهياكل الادارية المحلية في تحقيق السلام والآمن والاستقرار.

ولفتا إلى أن المشروع سيسهم في الحصول الدعم السياسي لتوسيع فعالية الحكم المحلي وزيادة قدراتها في تقديم الخدمات وتحقيق الاستقرار ودعم الجهات الفاعلة لتقوم بدورها في الاستجابة للاحتياجات الأساسية العاجلة وجوانب الوساطة وحل النزاعات.

حضر الاجتماع مدير أمن المحافظة العميد أحمد ادريس، ومدير عام النقل حيدر سودان ، ونائب مدير أمن المحافظة العقيد عبدالحميد القوسي ، ومستشار المحافظ عبده علي العلوي.

سبأ
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