[07/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
ناقش لقاء موسع لاجهزة السلطة القضائية والسلطة المحلية والأمنية بمديرية سنحان وبني بهلول محافظة صنعاء اليوم، سبل تعزيز جوانب العمل القضائي والامني خاصة ما يتعلق بالضبط القضائي .
واستعرض اللقاء برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية بسنحان وبني بهلول القاضي منصور الفقية وضم وكيل النيابة القاضي عبدالله الصانع ومدير المديرية احمد طاهر نهشل ومسئولي الأجهزة الامنية ، مهام مأموري الضبط القضائي والضوابط التي يجب مراعاة في ضبط الجريمة قبل وقوعها ، والاجراءات الكفيلة بتحريك القضايا وسرعة البت فيها .
وتطرق اللقاء إلى الاجراءات القانونية المتصلة بضبط الجرائم والقضايا المستعجلة ،وكذا اجراءات ايقاف وضبط الأمناء المخالفين ووضع قائمة سوداء لسماسرة الأراضي ومنتحلي صفة الأمناء .
واكد اللقاء على ضرورة ايجاد بدائل افضل من المباني المستأجرة للمحكمة والنيابة واجهزة الامن ، ومواصلة عقد اللقاءات الدورية لتنسيق الاعمال ومعالجة الصعوبات التي تعترض سير العدالة .
سبـأ