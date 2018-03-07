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آخر تحديث: الخميس، 08 - مارس - 2018 الساعة 12:00:04ص
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مناقشة سبل تعزيز العمل الامني والقضائي في سنحان وبني بهلول
[07/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 ناقش لقاء موسع لاجهزة السلطة القضائية والسلطة المحلية والأمنية بمديرية سنحان وبني بهلول محافظة صنعاء اليوم، سبل تعزيز جوانب العمل القضائي والامني خاصة ما يتعلق بالضبط القضائي .

واستعرض اللقاء برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية بسنحان وبني بهلول القاضي منصور الفقية وضم وكيل النيابة القاضي عبدالله الصانع ومدير المديرية احمد طاهر نهشل ومسئولي الأجهزة الامنية ، مهام مأموري الضبط القضائي والضوابط التي يجب مراعاة في ضبط الجريمة قبل وقوعها ، والاجراءات الكفيلة بتحريك القضايا وسرعة البت فيها .

وتطرق اللقاء إلى الاجراءات القانونية المتصلة بضبط الجرائم والقضايا المستعجلة ،وكذا اجراءات ايقاف وضبط الأمناء المخالفين ووضع قائمة سوداء لسماسرة الأراضي ومنتحلي صفة الأمناء .
واكد اللقاء على ضرورة ايجاد بدائل افضل من المباني المستأجرة للمحكمة والنيابة واجهزة الامن ، ومواصلة عقد اللقاءات الدورية لتنسيق الاعمال ومعالجة الصعوبات التي تعترض سير العدالة .

سبـأ
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