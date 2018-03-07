[07/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
استشهد سبعة مواطنين وأصيب أربعة آخرين بينهم نساء وأطفال مساء اليوم بغارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي استهدفت منزل في مديرية همدان بمحافظة صنعاء.
وأوضح مصدر محلي بالمديرية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارة منزل مواطن على خط شملان وادي ظهر ما أدى إلى استشهاد أربعة أطفال وامرأتين ورجل وإصابة أربعة أخرين في حصيلة غير نهائية.
وادان المصدر إمعان تحالف العدوان على ارتكاب الجرائم المروعة بحق المواطنين واستهداف الأحياء السكنية.. مؤكدا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم محاكمة مرتكبيها.
سبـأ