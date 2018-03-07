محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ حجة يلتقي ممثلي عدد من المكونات والقوى السياسية حجة - سبأ :

دعا محافظ حجة هلال عبده الصوفي القوى والمكونات السياسية إلى الابتعاد عن المكايدات التي تزيد من تفاقم الأوضاع، وعدم إتاحة الفرصة للعدوان لاختراق الجبهة الداخلية.



وأشار الصوفي خلال لقائه اليوم ممثلو عدد من المكونات والقوى السياسية بالمحافظة، إلى أن العدو يسعى لاختراق الجبهة الداخلية ويراهن في تحقيق مطامعه من خلال خلخلة الوحدة الوطنية وإشعال فتيل الأزمات الإقتصادية.



وأعرب عن ثقته في تفهم القوى السياسية لحساسية وخطورة المرحلة الراهنة، ما يتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والتحرك الفاعل في إطار رؤى موحدة هدفها تحقيق المشاركة الفاعلة في الأنشطة والتوجهات الخاصة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ورفد الجبهات والتوعية بمخططات العدوان ومطامعه .



ولفت الصوفي إلى أن قيادة المحافظة تأمل أن تعمل كل القوى السياسية على تفعيل مشاركتها المجتمعية والعمل إلى جانب الجهات الرسمية خدمة للمصلحة العامة.



ورحب بأي مقترحات أو رؤى تقدم من قبل المكونات السياسية لمعالجة أي إختلالات .. لافتا إلى أن التعاون بين قيادة المحافظة والمكونات السياسية يمثل صفعة للعدوان ومرتزقته كما سيكون له ثمرة إيجابية على واقع الحياة العامة للمواطنين.



فيما أكد ممثلو القوى والمكونات السياسية مواقفهم الثابتة المناهضة للعدوان وحرصهم على العمل بروح الفريق الواحد مع قيادة المحافظة لمواجهة التحديات وفي المقدمة العدوان.



وأعربوا عن تطلعهم في أن يكون لهم دور في القضايا الوطنية وتطوير العمل المؤسسي وتوفير الخدمات للمواطنين عبر رؤى موحدة والمشاركة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات الرسمية.



واستعرضوا الأنشطة والفعاليات التي تبنتها عدد من القوى السياسية خلال الفترة الماضية.

سبـأ [07/مارس/2018]سبـأ