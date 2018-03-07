ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 08 - مارس - 2018 الساعة 12:00:04ص
الرئيس الصماد يلتقي مشائخ بني الحارث بأمانة العاصمة
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم عدد من مشائخ ووجهاء مديرية بني الحارث بحضور أمين العاصمة حمود عباد وذلك في إطار جهود المصالحة التي تسعى القيادة السياسية إلى تطبيقها على الواقع.
الصين تدعو الكوريتين الى "اغتنام الفرصة"
دعت الصين الكوريتين الى "اغتنام فرصة" التقارب الحاصل بينهما والذي توّج، امس الثلاثاء بالاعلان عن قمة ثنائية ستجمع قريبا زعيميهما، للعمل على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم مضادة على منتجات أمريكية
هدد الاتحاد الأوروبي امس الاثنين باتخاذ إجراءات ثأرية من خلال فرض رسوم على منتجات أمريكية إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الفولاذ والألومينيوم الأوروبيين.
اختتام البطولة الرياضية المدرسية بمديرية الحوك بالحديدة
اختتمت بملعب مدرسة الصباح الثانوية بمديرية الحوك محافظة الحديدة اليوم البطولة الرياضية المدرسية لكرة القدم للمرحلة الأساسية، نظمها على مدى أكثر من شهرين إدارة التربية والتعليم بالمديرية .
آخر الأخبار:
مناقشة سبل تعزيز العمل الامني والقضائي في سنحان وبني بهلول
استشهاد وإصابة 11 مواطنا بغارة لطيران العدوان استهدفت منزل بهمدان
محافظ حجة يلتقي ممثلي عدد من المكونات والقوى السياسية
تكريم أوائل مدرسة الفلاح بمديرية الخبت في المحويت
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ حجة يلتقي ممثلي عدد من المكونات والقوى السياسية
[07/مارس/2018]
حجة - سبأ :
 دعا محافظ حجة هلال عبده الصوفي القوى والمكونات السياسية إلى الابتعاد عن المكايدات التي تزيد من تفاقم الأوضاع، وعدم إتاحة الفرصة للعدوان لاختراق الجبهة الداخلية.

وأشار الصوفي خلال لقائه اليوم ممثلو عدد من المكونات والقوى السياسية بالمحافظة، إلى أن العدو يسعى لاختراق الجبهة الداخلية ويراهن في تحقيق مطامعه من خلال خلخلة الوحدة الوطنية وإشعال فتيل الأزمات الإقتصادية.

وأعرب عن ثقته في تفهم القوى السياسية لحساسية وخطورة المرحلة الراهنة، ما يتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والتحرك الفاعل في إطار رؤى موحدة هدفها تحقيق المشاركة الفاعلة في الأنشطة والتوجهات الخاصة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ورفد الجبهات والتوعية بمخططات العدوان ومطامعه .

ولفت الصوفي إلى أن قيادة المحافظة تأمل أن تعمل كل القوى السياسية على تفعيل مشاركتها المجتمعية والعمل إلى جانب الجهات الرسمية خدمة للمصلحة العامة.

ورحب بأي مقترحات أو رؤى تقدم من قبل المكونات السياسية لمعالجة أي إختلالات .. لافتا إلى أن التعاون بين قيادة المحافظة والمكونات السياسية يمثل صفعة للعدوان ومرتزقته كما سيكون له ثمرة إيجابية على واقع الحياة العامة للمواطنين.

فيما أكد ممثلو القوى والمكونات السياسية مواقفهم الثابتة المناهضة للعدوان وحرصهم على العمل بروح الفريق الواحد مع قيادة المحافظة لمواجهة التحديات وفي المقدمة العدوان.

وأعربوا عن تطلعهم في أن يكون لهم دور في القضايا الوطنية وتطوير العمل المؤسسي وتوفير الخدمات للمواطنين عبر رؤى موحدة والمشاركة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات الرسمية.

واستعرضوا الأنشطة والفعاليات التي تبنتها عدد من القوى السياسية خلال الفترة الماضية.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة سبل تعزيز العمل الامني والقضائي في سنحان وبني بهلول
استشهاد وإصابة 11 مواطنا بغارة لطيران العدوان استهدفت منزل بهمدان
تكريم أوائل مدرسة الفلاح بمديرية الخبت في المحويت
طيران العدوان يدمر منزل بهمدان وأنباء عن ضحايا
مصرع عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة بنجران وعسير
طيران العدوان يشن ثمان غارات على صرواح ونهم
بدء برنامج المهارات الأساسية لمعلمي الطلاب النازحين بصنعاء
مناقشة آلية تنفيذ المرحلة الثانية من صرف التحويلات النقدية الطارئة بحجة
مناقشة آلية تعزيز التعاون بين مؤسسة السجين ونقابة المحامين
نائب وزير الخارجية يتفقد سير العمل في الإدارة العامة لشؤون اللاجئين
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة 11 مواطنا بغارة لطيران العدوان استهدفت منزل بهمدان
[07/مارس/2018]
طيران العدوان يدمر منزل بهمدان وأنباء عن ضحايا
[07/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على صرواح ونهم
[07/مارس/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على تعز
[07/مارس/2018]
إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين برصاص حرس الحدود السعودي بصعدة
[07/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by