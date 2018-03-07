[07/مارس/2018]
المحويت - سبأ :
كرم مكتب التربية بمحافظة المحويت والسلطة المحلية بمديرية الخبت اليوم، الطلاب الأوائل والمتفوقين بمدرسة الفلاح الأساسية والثانوية بالمديرية.
وفي التكريم ألقيت كلمات عن السلطة المحلية ومكتب التربية أشادت بتفوق طلاب المدرسة وكذا حرص المعلمين على إنجاح العملية التعليمية رغم الأوضاع الراهنة.
فيما أشاد أولياء أمور الطلاب باهتمام الكادر التربوي وحرصه على أداء رسالته في ميدان العلم.. مؤكدين الاستعداد لدعم العملية التعليمية وإنجاح لعام الدراسي.
تخلل حفل التكريم قصائد وعروض مسرحية، أكدت على أهمية الصمود والاستمرار في التعليم.
حضر الحفل رئيس الشعبة المالية والإدارية بمكتب التربية خليل مزارق وأعضاء المجلس المحلي وعدد من مدراء المدارس بالمديرية.
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