محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة بنجران وعسير نجران - سبأ :

لقي عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة مصرعهم اليوم بعمليات متفرقة لوحدات من الجيش واللجان الشعبية في عسير ونجران وجيزان .



وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن وحدات الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على موقع الضبعة العسكري بنجران، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين وإحراق مخزن أسلحة في الموقع .



وأشار المصدر إلى أنه تم قنص ثلاثة من مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب بعسير، بالإضافة إلى قصف مدفعي دك تجمعات المرتزقة شرق جبل سبحطل.



ولفت المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في بوابة الموسم والرمضة ومنفذ الطوال بجيزان، محققة إصابات مباشرة.



سبـأ [07/مارس/2018]سبـأ