محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء برنامج المهارات الأساسية لمعلمي الطلاب النازحين بصنعاء صنعاء - سبأ :

بدأت بصنعاء اليوم المرحلة الأولى من برنامج المهارات الأساسية للتعلم الفعال لمعلمي الطلاب النازحين ينظمه مكتب التربية بالمحافظة بتمويل منظمة اليونيسيف.



يهدف البرنامج في مراحله الأربع رفع كفاءات المعلمين والمعلمات بمدارس مديريات سنحان وبني حشيش وهمدان في مجال التعلم الأساسي ومساعدتهم في توظيف الأساليب الحديثة في عملية التعليم والتعلم داخل الصف.



وفي الافتتاح حث مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار المشاركين على الاستفادة من البرنامج ونقل ما سيتلقوه إلى المعلمين فالمدارس.. مثمنا جهود اليونيسيف في تمويل مثل هذه البرامج.



فيما أشار منسق اليونسيف بمكتب التربية علي الجهمي إلى أن المرحلة الأولى تستهدف في 12 يوم خمسين مدربا يمثلون 14 مدرسة.. مشيرا إلى أن المراحل التالية ستستهدف المعلمين عبر المدربين الذين تم تدريبيهم في المرحلة الأولى.



وبين أن البرنامج يهدف إلى تفعيل دور المعلم في الحصة الدراسية وإكساب الفئات المستهدفة المهارات الأساسية في التعلم الفعال.. موضحا أنه اختيار المديريات المستهدفة لوجود مدارس فيها نازحين.

سبـأ [07/مارس/2018]سبـأ