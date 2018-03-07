[07/مارس/2018]
حجة - سبأ :
ناقش اجتماع اليوم بمحافظة حجة برئاسة المحافظ هلال عبده الصوفي، آلية تنفيذ المرحلة الثانية من صرف التحويلات النقدية الطارئة لمستحقي المساعدات والإعانات الممولة من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف والتي تستهدف نحو 141 ألف حالة .
واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة محمد القيسي وصادق الأدبعي، وضم ممثلي الجهات المعنية خطة عملية صرف التحويلات المقرر تدشينها منتصف مارس الجاري والإجراءات المتخذة لتسهيل استلام الحالات المستحقة للمساعدات المالية وكذا الجوانب المتعلقة بتجهيز مراكز الصرف الثابتة والمتحركة.
وشدد المحافظ الصوفي على ضرورة تجاوز السلبيات التي رافقت المرحلة الأولى والعمل على تسهيل كافة الإجراءات أمام المستفيدين مع التركيز على الحالات الإنسانية غير القادرة على الوصول إلى مراكز التحقق والصرف.
وأشار إلى أهمية زيادة عدد مراكز الصرف لتشمل مختلف مناطق وعزل المديريات.. مؤكدا حرص قيادة المحافظة على تذليل أي صعوبات تواجه لجان التحقق والصرف وبما يكفل إيصال المساعدات النقدية إلى مستحقيها.
سبـأ