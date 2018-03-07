[07/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع بمؤسسة السجين الوطنية بصنعاء اليوم آلية تعزيز التعاون بين المؤسسة ونقابة المحامين اليمنيين بشان تبني قضايا السجناء في السجون والمحاكم، وتقديم العون القضائي والمساعدة القانونية والاستشارات .
وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس أمناء مؤسسة السجين يحيى الحباري ونقيب المحامين اليمنيين عبد الله راجح إلى البرامج والمشاريع التي تقدمها المؤسسة في تبني قضايا السجناء المعسرين وتأهيل السجون.
واستعرض الحباري الخدمات الإنسانية التي تقدمها المؤسسة للسجناء والسجينات والأحداث في السجون وأسرهم .. مؤكداً أهمية التعاون مع نقابة المحامين في تقديم العون القضائي والاستشارات القانونية للسجناء من خلال التنسيق المشترك بين المؤسسة والنقابة.
من جانبه أبدى نقيب المحامين استعداد النقابة عمل شراكة بتبني مشروع العون القضائي الذي تقدمه مؤسسة السجين الوطنية .. مشيداً بالعمل الإنساني الذي تضطلع به المؤسسة في السجون ومساعدة السجناء وأسرهم.
حضر الاجتماع مدير الشئون القانونية بالمؤسسة عبد الملك شرف الدين .
سبـأ