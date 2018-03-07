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آخر تحديث: الخميس، 08 - مارس - 2018 الساعة 12:00:04ص
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نائب وزير الخارجية يتفقد سير العمل في الإدارة العامة لشؤون اللاجئين
[07/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 تفقد نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين حسين العزي، اليوم سير العمل في الإدارة العامة لشؤون اللاجئين بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية التابعة لوزارة الداخلية.

وأطلع رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين خلال الزيارة على مهام وأنشطة الإدارة العامة لشؤون اللاجئين في المصلحة، واستمع من رئيس المصلحة اللواء عبد الكريم المروني وعدد من القيادات فيها، إلى شرح حول سير العمل في الأقسام المختلفة للإدارة والصعوبات التي تواجهها.

وأشاد نائب وزير الخارجية بالجهود التي يبذلها العاملين في الإدارة.. مؤكدا الحرص على معالجة الصعوبات التي تواجه سير العمل في حدود الإمكانات المتاحة.

كما تفقد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين حسين العزي، أوضاع عدد من المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في أماكن الاحتجاز في الإدارة العامة.. . مشددا على ضرورة توفير الاحتياجات اللازمة لهم.

وأكد على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم لتفعيل الجهود المبذولة في هذا الجانب، وحث المنظمات الدولية المختصة على تسريع إجراءات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم خاصة في ظل تدفق أعداد كبيرة من دول القرن الأفريقي إلى اليمن مع استمرار العدوان الذي استهدف وما يزال كل مقوماته الحياة للشعب اليمني وتدمير البنية التحتية في البلاد والذي ضاعف من الأحتياجات والأعباء.

سبـأ
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