محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إدارة تنمية المرأة بحجة تحتفي باليوم العالمي للمرأة حجة - سبأ :

كرمت الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة حجة اليوم عدد من النساء المبرزات اللاتي كان لهن دور في تأدية أعمالهن أو مواجهة العدوان وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.



وفي التكريم بحضور عدد من مسئولي المحافظة ..أشارت مديرة عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بشائر الشرفي ومدير مكتب التربية والتعليم على القطيب إلى أن الإحتفال باليوم العالمي للمرأة يأتي عرفانا بدور المرأة وجهودها في تأدية واجبها كموظفة أو أمهات ساهمن في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



وتطرقا إلى ما تعرضت له المرأة اليمنية من جرائم مروعة من قبل العدوان في ظل صمت دولي مخزي وما قابل تلك الجرائم من صمود أسطوري.



واستعرضا ما تعانيه المرأة اليمنية من صعوبات وما تحملته من أعباء إضافية جراء والعدوان والحصار .. وثمنا الملاحم البطولية التي يسطرها المرابطين في جبهات العزة والشرف من أبطال الجيش واللجان الشعبية دفاعاً عن الأرض والعرض .

سبـأ [07/مارس/2018]سبـأ