[07/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
ناقش رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إبراهيم الحيفي اليوم مع مسئولة القطاع الأمني بمكتب الأمم المتحدة في اليمن هيثر كوين، الصعوبات التي تواجه عملية صرف معاشات المتعاقدين.
وأكد اللقاء أهمية توحيد صرف معاشات المتعاقدين وعدم التمييز بين متعاقدي شمال وجنوب الوطن بإعتبارهم الشريحة الأضعف في المجتمع حيث أمضوا حياتهم في خدمة الوطن.
كما أكد اللقاء أن قرار نقل البنك المركزي تسبب في عرقلة صرف المعاشات والتي كانت تصرف بصورة طبيعية ومستمرة في مختلف المحافظات.
فيما استعرضت المسؤولة الأممية عدد من الحلول لهذه الإشكالية وفي المقدمة رفع قضية رواتب المتقاعدين المدنيين إلى المبعوث الجديد للأمم المتحدة.
سبـأ