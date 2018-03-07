[07/مارس/2018]
الجوف - سبأ:
ناقش محافظ الجوف سام الملاحي اليوم مع فريق المهندسين المختصين بمشروع الأشغال العامة، آلية التدخلات للمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في إطار المحافظة.
وتطرق الإجتماع إلى التمويلات والإعتمادات المخصصة للمحافظة في ضوء أولويات السلطة المحلية والاحتياجات الفعلية للمجتمع وخاصة في مجال المياه والرصف والزراعة وحماية التربة من إنجرافات السيول ومشاريع مياه الشرب.
واستعرض المجتمعون المشاريع المقترح تنفيذها لعام ٢٠١٨م بعد التنسيق بعدم الازدواج في تنفيذ المشاريع بين المشروع وباقي المنظمات.
وتم الإتفاق على التنسيق عبر قناة موحدة بين مشروع الأشغال والسلطة المحلية بالمحافظة لتسهيل عملية المسح وتنفيذ مشاريع بالمحافظة وكذا استكمال تنفيذ مشروع مصدات السيول للحد من الإنجرافات بوادي مذاب .
سبأ