[07/مارس/2018]
الحديدة - سبأ:
أقرت لجنة المناقصات بمحافظة الحديدة برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج شراء وتوريد قطع غيار لمعدات وآليات صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة.
حيث أقرت اللجنة في اجتماعها اليوم بحضور وكيل المحافظة صدام ناصر ال راشد والمدير التنفيذي للصندوق محمد شرف الدين فتح مظاريف العطاءات المقدمة من الشركات المتنافسة لشراء وتوريد قطع غيار لمعدات الصندوق بتكلفة تقديرية بلغت 68 الف دولار.
ووجهت اللجنة سرعة البت في العطات المقدمة حتى تتمكن من شراء وتوريد قطع غيار معدات النظافة بحسب المواصفات المطلوبة بهدف الإسراع في دعم مشروع النظافة بالمحافظة والعمل على تحقيق النظافة المطلوبة لمديريات المحافظة.
حضر فتح المظاريف مدير عام الأشغال والطرق عضو مجلس إدارة الصندوق صالح حميد شرف .
سبأ