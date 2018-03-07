[07/مارس/2018]
حجة - سبأ:
دشن المخيم الطبي المجاني لمعالجة النازحين بمنطقة بني حسن والبدح بمديرية عبس اليوم العمليات الجراحية لأمراض العيون.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الرعاية الصحية الدكتور محمد النعمي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه سيتم إجراء 150عملية لأمراض العيون "مياه بيضاء والظفرة والأكياس الدهنية".
وأشار إلى أنه تم تزويد المخيم الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان، بالمستلزمات الطبية والعلاجية الخاصة بتلك العمليات.
وأكد الدكتور النعمي أن المخيم يأتي في إطار الاهتمام والرعاية لأسر النازحين وتخفيف معاناتهم نظرا للظروف الصعبة جراء إستمرار العدوان وحصاره الجائر.
سبأ