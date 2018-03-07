[07/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
وزعت مؤسسة بنيان التنموية بأمانة العاصمة، اليوم ١٥٠ سلة غذائية للكادر التعليمي بمدرسة علي عبدالمغني ومعهد أروى التقني في مديرية الوحدة.
وخلال التوزيع اشاد مدير مدرسة الشهيد علي عبدالمغني , محمد السياغي بدعم مؤسسة بنيان للمعلمين والتربويين كمساهمة منها لاستمرار العملية التعليمية جراء الاوضاع الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.
بدورهم عبر الكادر التعليمي بالمدرسة والمعهد عن شكرهم لما تقدمة مؤسسة بنان التنموية والقائمين عليها من الخيرين لدعم القطاع التربوي من أجل استمرار التعليم باليمن رغم كل التحديات والعدوان.
سبأ