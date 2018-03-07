الرئيس الصماد يلتقي مشائخ بني الحارث بأمانة العاصمة التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم عدد من مشائخ ووجهاء مديرية بني الحارث بحضور أمين العاصمة حمود عباد وذلك في إطار جهود المصالحة التي تسعى القيادة السياسية إلى تطبيقها على الواقع. الصين تدعو الكوريتين الى "اغتنام الفرصة" دعت الصين الكوريتين الى "اغتنام فرصة" التقارب الحاصل بينهما والذي توّج، امس الثلاثاء بالاعلان عن قمة ثنائية ستجمع قريبا زعيميهما، للعمل على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم مضادة على منتجات أمريكية هدد الاتحاد الأوروبي امس الاثنين باتخاذ إجراءات ثأرية من خلال فرض رسوم على منتجات أمريكية إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الفولاذ والألومينيوم الأوروبيين. اختتام البطولة الرياضية المدرسية بمديرية الحوك بالحديدة اختتمت بملعب مدرسة الصباح الثانوية بمديرية الحوك محافظة الحديدة اليوم البطولة الرياضية المدرسية لكرة القدم للمرحلة الأساسية، نظمها على مدى أكثر من شهرين إدارة التربية والتعليم بالمديرية .