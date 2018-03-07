[07/مارس/2018]
صعدة - سبأ:
اطلع محافظ صعدة محمد جابر عوض ومعه وكيل المحافظة محمد حسين مجد الدين، على ترتيبات المرحلة الأولى لمشروع السائلة الجنوبية التي سينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية .
واستمع المحافظ عوض من مدير مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس إبراهيم النمري إلى شرح عن طبيعة تدخل المانحين في دعم تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة.
وخلال الزيارة وجه محافظ صعدة بإزالة الإستحداثات الداخلة في حرم السائلة .. لافتا إلى أهمية البدء في تنفيذ المشروع البالغ طوله تسعة كيلو متر، من منطقة عين مروا بكبري آل الحرسة إلى كبري بيت شويط وانتهاء بالمسلحقات .
وأشار إلى أهمية المشروع في إزالة مخاطر السيول عن المنازل المجاورة للسائلة فضلا عن الاستفادة منها كخط سير لتخفيف الاختناقات المرورية .. مبديا استعداد السلطة المحلية التعاون في إنجاح المشروع وتوفير الإمكانات المتاحة .
من جانبه أكد مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي ناصر حربان الحرص على متابعة الجهات المعنية بالتمويل لتنفيذ المشروع.
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