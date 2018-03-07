[07/مارس/2018]
إب - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة إب برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح آلية تطوير مستوى الأداء التعليمي والفني بكلية الطب البشري بجامعة إب.
واستعرض الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي للمحافظة أمين الورافي ووكيلا المحافظة أشرف المتوكل وراكان النقيب وقيادة جامعة إب آلية تطوير الدراسة في كلية الطب وفقا للإمكانيات المتاحة وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة لمستشفى جبلة التعليمي بما يمكن الطلاب الدارسين في الكلية من القيام بالجانب التطبيقي على أكمل وجه .
وأستمع المحافظ من قيادة الجامعة إلى شرح عن سير الدراسة في كلية الطب البشري والمتطلبات اللازمة لتنفيذ إستراتيجية الجامعة للارتقاء بمستوى التعليم النظري والتطبيقي والبحوث بالكلية وبما يلبي احتياج المجتمع المحلي من الكوادر المؤهلة في القطاع الصحي.
و أشاد المحافظ صلاح بتوجه الجامعة نحو التركيز على البحث العلمي للمساهمة في صناعة المعرفة بما يضمن تخريج كوادر مدربة وقادرة على تحقيق الريادة في تخصصاتهم المختلفة.
وأكد دعم قيادة السلطة المحلية ومشاركتها الفاعلة في عملية البناء المؤسسي لكلية الطب البشري على أسس التخطيط الاستراتيجي القائم على الفهم الصحيح والتحليل الدقيق لواقع الكلية وإمكانياتها البشرية والمادية المختلفة.
حضر الاجتماع رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب وعميد كلية الطب البشري الدكتور عبدالله المطري ورئيس هيئة مستشفى الثورة بإب الدكتور محمد المجاهد ومدير مستشفى ناصر العام الدكتور رضوان المتوكل .
سبأ