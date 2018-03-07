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آخر تحديث: الأربعاء، 07 - مارس - 2018 الساعة 08:03:23م
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أمين محلي عمران يطلع على أداء المعهد العالي للعلوم الصحية
[07/مارس/2018]
عمران - سبأ:
 تفقد أمين عام محافظة عمران صالح زمام المخلوس اليوم سير أداء فرع المعهد العالي للعلوم الصحية بالمحافظة .

واطلع أمين عام المحافظة على التحديثات في اقسام ( التمريض والأسنان والقبالة والصيدلة ومساعد طبيب)، حيث استمع من عميد المعهد الدكتور شوقي راجح الحلحلي إلى شرح حول دور المعهد في تأهيل الطلاب والذي يساهم في تخريج مخرجات صحية جيدة تواكب التطورات والتوسعات في المجال الصحي والطبي .

وأشاد أمين عام المحافظة بالدور الذي يضطلع به المعهد في رفد القطاع الصحي باحتياجاته من الكوادر الفنية المؤهلة التي ساهمت وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية خاصة في ضل الاوضاع التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

وأكد المخلوس دعم قيادة السلطة المحلية للجهود المبذولة لتطوير أنشطة المعهد وتعزيز أدائه الفني والأكاديمي.

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