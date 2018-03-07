[07/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل اول المحافظة حميد عاصم آلية الحفاظ على اراضي وممتلكات الدولة بالمحافظة.
وأكد الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع الوحدات الإدارية جبران غوبر ونائب مدير الامن العميد محمد الجبري ومدير مكتب الاشغال الدكتور ناجي الاعوج ومدير التدريب خالد الصهباني ومدير مكتب المحافظ يحيي العذري أهمية إزالة المخالفات الحديثة وتعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية ومكتبي الاشغال والأراضي، وعدم التهاون مع كل من يحاول التعرض لأراضي وعقارات الدولة.
كما أكد ضرورة إنزال المخططات في العديد من المناطق المحاددة لأمانة لعاصمة بالتنسيق بين الأشغال العامة والأراضي والتخطيط العمراني .
سبأ