[07/مارس/2018]
إب - سبأ:
نظمت بمديرية الظهار بإب اليوم فعالية جماهيرية في إطار تدشين المرحلة الثانية من حملة التعبئة العامة والتجنيد الطوعي.
وأكد المشاركون في الفعالية التي حضرها وكيلا المحافظة أشرف المتوكل وقاسم المساوى وأمين محلي المديرية عبدالله الخولاني والقيادات الأمنية والعسكرية، الاستمرار في الصمود لمواجهة العدوان .
وأشاروا إلى ضرورة التفاعل الجاد مع حملة التعبئة العامة والتجنيد الطوعي في مرحلتها الثانية .. داعين منتسبي القوات المسلحة من أبناء المديرية إلى الوفاء بالقسم العسكري والقيام بواجبهم في الدفاع عن الوطن .
وفي الفعالية أكد الوكيل المتوكل ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه الوطن في التصدي للعدوان وإفشال مخططاته .. داعيا إلى رفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر المؤزر.
سبأ