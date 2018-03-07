[07/مارس/2018]
عمران - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة عمران برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، سبل توفير مادة الغاز المنزلي وضبط المحتكرين.
وأقر الاجتماع الذي ضم مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل ومدير فرع شركة الغاز علي الراعي ومدير مكتب الصناعة والتجارة ياسر بدر الدين، توزيع أربعة آلاف اسطوانة غاز بصورة عاجلة لتلبية احتياجات المواطنين.
كما أقر تشكيل لجنة من شركة الغاز والصناعة لمتابعة إجراءات توفير مادة الغاز المنزلي بالمحافظة ووضع ضوابط للحد من المغالاة في أسعارها وتحديد كميات استهلاك المحافظة ومديرياتها شهريا.
وفي الاجتماع أكد محافظ عمران أهمية وضع آلية مناسبة لتوزيع مادة الغاز المنزلي بما يكفل وصولها كافة مديريات المحافظة .. مشددا على ضرورة توفير مادة الغاز بسعر مناسب .
وأكد ضرورة التنسيق مع شركة الغاز لتزويد المحافظة بحصتها من مادة الغاز شهريا وفي أوقاتها المحددة .
ووجه المحافظ جعمان الجهات الأمنية ومكتب الصناعة بالنزول الميداني للتفتيش والرقابة على محطات الغاز وضبط المخالفين .
إلى ذلك تفقد محافظ عمران عدد من محطات الوقود بمدينة عمران واستمع من ملاك المحطات إلى إيضاح عن الكميات المتوفرة للمشتقات النفطية وأسعارها .
سبأ