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آخر تحديث: الأربعاء، 07 - مارس - 2018 الساعة 08:03:23م
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تدشين مشاريع رصف وسفلتة الشوارع بمديريتي السبعين والوحدة
[07/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
 دشن وكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع المشاريع والأشغال المهندس عبدالكريم الحوثي، اليوم مشروع رصف الشوارع المحيط بفرزة وسوق شميلة بمديرية السبعين بتكلفة ١٠٠ ألف دولار .

ويتكون المشروع الذي يموله مشروع الأشغال العامة على اعمال إضافية لرصف الشارع المؤدي للفرزة بطول ١٨٥ متر وعرض ١٠ أمتار ، والشارع المحيط بالسوق بطول ١٣٠ متر وعرض ١٤متر.

وخلال التدشين أكد المهندس الحوثي أهمية استمرار مشاريع أمانة العاصمة في صيانة وتطوير وترميم الشوارع الرئيسية وردم الحفر في مختلف المديريات في ظل شحة الامكانيات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان.

وحث على مضاعفة الجهود والعمل في أطار توجيهات أمين العاصمة بحشد كافة الطاقات والإمكانات اللازمة للارتقاء بالخدمات العامة لاسيما تطوير البنية التحتية للعاصمة صنعاء وإعادة تطوير وتأهيل الطرقات والشوارع وردم المستنقعات والحفر.

فيما أكد مدير مديرية السبعين محمد ناجي أهمية مشروع رصف الشارع المحيط بفرزة شميلة وكذا الشارع الخلفي للسوق كونها تمس حياة ابناء المديرية وتخفف من معاناة المواطنين المرتادين للسوق بشكل يومي.. مشيدا بجهود امانة العاصمة الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على الارتقاء بها.

حضر التدشين مدير المشاريع بمديرية السبعين المهندس أبراهيم الخولاني.

إلى ذلك دشن الوكيل المساعد المهندس عبدالكريم الحوثي، مشروع سفلتة وردم الحفر والمستنقعات بشارع نواكشط بمديرية الوحدة الذي يموله مكتب الاشغال العامة بأمانة العاصمة.

واستمع الحوثي، من نائب مدير مكتب الاشغال المهندس سليم راجح ومدير الرقابة على المشاريع بالأمانة المهندس حسن الديلمي، إلى شرح عن مستوى سير العمل في المشروع ونسبة الانجاز فيه وفقا للمواصفات والمقاييس المحدده.

وأشار الوكيل المساعد إلى أهمية الالتزام بالموصفات الفنية المعتمدة في أعمال السفلتة وردم الحفريات بما يضمن سلامة الطريق لفترة طويلة.


سبأ
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