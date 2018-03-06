[07/مارس/2018]
إب - سبأ:
كرمت مدرسة الشهيدة وفاء إدريس الأساسية والثانوية للبنات بمديرية المشنة بإب اليوم أوائل الطالبات والموهوبات بالمدرسة خلال الفصل الدراسي الأول 2017 - 2018م.
وفي الحفل أشار وكيل المحافظة صادق حمزة إلى أهمية تكريم الطالبات الأوائل والمبرزات خلال الفصل الدراسي الأول .. حاثا على مزيد من المثابرة والاجتهاد خلال الفصل الثاني وتحقيق مراتب متقدمة .
فيما أشار مدير المركز التعليمي بالمديرية هشام الصليحي ومديرة المدرسة سلوى السادة إلى أن التكريم يأتي تقديرا للجهود التي بذلت خلال الفصل الدراسي الماضي رغم العدوان والحصار.
وفي ختام الحفل الذي تخلله فقرات فنية وإنشادية تم تكريم 76 طالبة من المرحلتين الأساسية والثانوية بشهادات تقديرية وهدايا وكذا تكريم 20 طالبة موهوبة في مجال الشعر والنشيد والمسرح والإلقاء.
سبأ