[07/مارس/2018]
صعدة - سبأ:
ناقش إجتماع عقد بمحافظة صعدة برئاسة المحافظ محمد جابر عوض احتياجات مديرية منبه الحدودية من المشاريع الخدمية خاصة المياه ورصف الطرق .
واستعرض الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة محمد عيضة العماد ووكيل المحافظة سلمان عوفان تقرير مقدم من مدير المديرية جابر على الدوشي حول وضع المديرية واحتياجاتها والصعوبات التي تواجه السلطة المحلية بالمديرية.
وفي الإجتماع أكد المحافظ على ضرورة توفير ما هو متاح وتكليف لجنة فنية للنزول الميداني والرفع بالاحتياج لدراستها وتقديم جزء منها للصندوق الاجتماعي للتنمية .
ووجه مكتبي التخطيط والأشغال العامة بإعداد خطة احتياج لمديرية منبه لتكون دليل عمل تنموي لتنفيذه حسب الإمكانات المتاحة ومراعاة الظروف التي تعيشها البلاد والتي فرضها العدوان.
وأكد أن السلطة المحلية تضع مديرية منبه في أولوياتها في مختلف المجالات كونها محرومة من أبسط مقومات الحياة ..مشددا على ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات للنهوض بعجلة التنمية وتوفير الخدمات الأساسية في مختلف المديريات خصوصا الحدودية .
وثمن المحافظ الدور البطولي الذي يصدره أبناء المديريات الحدودية في الصمود في وجه العدوان والتصدي له .
حضر اللقاء مدراء التخطيط والتعاون الدولي والأشغال العامة وصندوق الرعاية الاجتماعية.
سبأ