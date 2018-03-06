اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الذهب ينزل بعد صعود له لأعلى مستوى في أسبوع لندن ـ سبأ:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما بلغت في وقت سابق أعلى مستوى لها في أسبوع مع تراجع الدولار والأسهم .



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1333.15 دولار للأوقية بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 26 فبراير عند 1340.42 دولار للأوقية.



وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 0.07 بالمائة إلى 1334.20 دولار للأوقية.



وقال جوردان إليسيو كبير الاقتصاديين لدى ايه.بي.سي بوليون لتجارة الذهب "التقلب في الأصول عالية المخاطر والمخاوف من تداعيات النبرة التي يتحدث بها ترامب عن الرسوم ساهما في دفع الذهب للصعود".



وهبطت الأسهم العالمية والدولار بعد استقالة جاري كون المستشار الاقتصادي لترامب وأحد أكبر المؤيدين للتجارة الحرة، بعدما قال الرئيس إنه متمسك



بخطط فرض رسوم استيراد وصفها بعض معارضيها بأنها أول رصاصة في حرب تجارية عالمية.

سبأ [07/مارس/2018]سبأ