[07/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، أعمال تنفيذ المشاريع في إطار محافظة صنعاء.
وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي ومدير مكتب الأشغال بصنعاء الدكتور ناجي الأعوج، إلى مشاريع الطرق المنفذة من قبل الوحدة التنفيذية بالمحافظة وخاصة مشروع حزيز الخط الموازي للشارع الرئيسي وسوق ضروان.
كما استعرض مشروع ترميم نقيل المنار مفحق بالحيمة الخارجية على خط صنعاء الحديدة وأعمال الصيانة في عدد من الشوارع في المنطقة الجنوبية للعاصمة صنعاء.
وفي الاجتماع حث وزير الأشغال صندوق صيانة الطرق على سرعة تنفيذ المشاريع قبل بدء موسم الأمطار.. مثمنا جهود الصندوق في صيانة الطرق رغم الظروف الراهنة.
وأكد الاستعداد تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ مشاريع الطرق بمحافظة صنعاء .. منوها بدور قيادة المحافظة في التغلب على التحديات التي فرضها والعدوان والحصار.
سبأ