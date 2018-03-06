[07/مارس/2018]
إب - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي المحلي للمحافظة أمين الورافي، إعادة تأهيل وصيانة مشاريع التحسين بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم المكاتب الخدمية بمدينة إب والصندوق الإجتماعي للتنمية بالمحافظة، خطة تنفيذ أعمال النظافة والتشجير وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية وإعادة تأهيل المجسمات الجمالية في الجولات ومداخل مدينة إب وكذا إعادة تأهيل الجزر الوسطية في الشوارع الرئيسية.
وتطرق الاجتماع إلى المشاريع المزمع تنفيذها ومنها فتح قناة جديدة لتصريف مياه الأمطار بطول 200 متر لمعالجة تسريب مياه الصرف الصحي إلى السوائل القريبة من حرم جامعة إب والأحياء السكنية المجاورة.
وأقر الاجتماع توزيع المهام بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق النظافة والتحسين ومكتب الأشغال والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ومشروع الأشغال العامة وفرع المؤسسة العامة للكهرباء لتنفيذ مشاريع التحسين كل فيما يخصه.
وكلف الاجتماع الجهات المعنية بتنفيذ حملة لمكافحة الكلاب الضالة والمسعورة وكذا تنفيذ حملة إزالة المخلفات وتصفية العبارات للحد من أضرار ومخاطر السيول .
وأكد الاجتماع ضرورة قيام مكتب الأشغال بنقل مناشير الحجارة إلى الأماكن المخصصة خارج مركز المحافظة .
سبأ