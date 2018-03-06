روسيا: واشنطن راهنت على القوة في تنفيذ اهدافها على الساحة الدولية موسكو – سبأ:

اتهمت روسيا اليوم الأربعاء الولايات المتحدة بأنها جعلت رهانها الاساسي على القوة في تنفيذ اهدافها على الساحة الدولية مؤكدة ان تصنيع منظومات اسلحة روسية متطورة جاء ردا على تصعيد التوتر من قبل واشنطن.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في مؤتمر صحفي بموسكو ان "المنظومات الصاروخية العصرية جاءت بمثابة ردا حتميا على ممارسات واشنطن وحلف شمال الأطلسي (ناتو) الرامية الى اثارة التوتر السياسي والعسكري حول روسيا".



وعلى صعيد تطور الاوضاع في سوريا حملت زخاروفا الجماعات "الإرهابية" مسؤولية معاناة السكان المدنيين في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق متهمة قادة المعارضة بالتواطؤ مع هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا).



وقالت ان هذه الجماعات نقضت اتفاق خفض التوتر في المنطقة نافية كذلك الاتهامات الموجهة للقوات السورية الحكومية بالقصف العشوائي في الغوطة الشرقية واستخدام الاسلحة الكيماوية هناك.



واضافت ان "هذه الاتهامات لا تخدم الجهود الرامية الى وقف سفك الدماء ومعاناة السكان هناك اذ تهدف الى تشجيع الارهابيين وخلق انطباع كاذب بإمكانية التأثير على القرار الحاسم للسلطات السورية بضرورة القضاء على الخطر الارهابي في ضواحي دمشق".



ولفتت زخاروفا الى ان قرار مجلس الامن الدولي رقم (2401) يقضي "بضرورة مواصلة التصدي للجماعات الارهابية في سوريا".

سبأ [07/مارس/2018]سبأ