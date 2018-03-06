محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة العملية التعليمية بمدارس البنات بمديرية بذمار ذمار - سبأ:

ناقش اجتماع عقد اليوم برئاسة محافظ ذمار محمد حسين المقدشي العملية التعليمية في مدارس البنات والاحتياجات والصعوبات التي تواجه المعلمات والطالبات في المدارس بمديرية ذمار.



وفي الاجتماع الذي حضره مدير امن المحافظة العميد احمد ادريس، أشاد المحافظ المقدشي بالجهود التي تبذلها المعلمات في سبيل استمرار العملية التعليمية وإنجاحها رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.



ودعا مديرات المدارس الى استشعار المسئولية التي تقع على عاتقهن في تعليم النشء والأجيال والقيام بواجبهن الوطني في خدمة المجتمع والتوعية بالحفاظ على النسيج الاجتماعي.



وأشار الى دور القطاع التربوي في تنشئة الأجيال على قيم الولاء لله وحب الوطن، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا ومصالح الوطن العليا باعتبارهم الشريحة الأكثر وعيا وانتشارا على مستوى الوطن.



وحث المحافظ المقدشي على ضرورة توحيد الصفوف في مواجهة العدوان والتصدي لمؤامراته التي تستهدف الشعب اليمني ومقدراته .. مشيرا إلى أن العملية التعليمية جبهة لا تقل أهمية عن جبهات مواجهة العدوان.



وأشار الى ان قيادة السلطة المحلية تقدر عاليا الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها المعلمين والمعلمات جراء انقطاع المرتبات.. مؤكدا ان قيادة المحافظة ستعمل ما بوسعها لطرق ابواب المنظمات للحصول على سلال غذائية تخفف من معاناة التربويين.



من جانبه استعرض مدير مكتب التربية بالمديرية عبدالكريم الحبسي سير العملية التعليمية بمدارس البنات والجهود التي تبذل لإنجاح العام الدراسي.. مثمنا جهود منتسبات القطاع التربوي وحرصهن على استمرار العملية التعليمية رغم الصعوبات التي تواجه القطاع التربوي جراء استمرار العدوان والحصار.



وكان المحافظ المقدشي استمع من مديرات المدارس الى شرح عن الصعوبات والعراقيل الي تواجه منتسبات القطاع التربوي والطالبات، والاحتياجات الضرورية للتغلب على هذه العراقيل .



وعلى هامش الاجتماع التقى محافظ ذمار محمد حسين المقدشي الطالبات المتفوقات والأوائل بمدرسة بلقيس للبنات .



وفي اللقاء اشاد المحافظ المقدشي بالمستوى التعليمي والتفوق الذي حققته الطالبات في كافة الصفوف بالمدرسة.. مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بدعم وتشجيع المتفوقات والمراكز الاولى والمبدعين من طلاب وطالبات محافظة ذمار.



حضر اللقاء مدير مكتب المحافظ فيصل حسان ومدير مكتب الثقافة محمد العومري.

سبأ [07/مارس/2018]سبأ