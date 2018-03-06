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آخر تحديث: الأربعاء، 07 - مارس - 2018 الساعة 06:00:36م
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القيادات الشابة تحتفل مع شركائها غداً باليوم العالمي للمرأة
[07/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
 تحتفل مؤسسة تنمية القيادات الشابة بصنعاء غداً باليوم العالمي للمرأة تحت شعار (المشاركة الفاعلة للنساء ضمان لمستقبل أفضل) بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمتي كير وأوكسفام .

وأوضح بيان صادر عن المؤسسة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن الاحتفالية ستسلط الضوء على نماذج لنساء رائدات في العمل على قضايا المرأة ، ورجال مناصرين لها .

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل حالياً بالتوازي مع النشاط العالمي الذي يسعى إلى تحقيق الإنصاف الاجتماعي والدعوات لتحفيز المجتمعات في هذا الجانب؛ عبر ثلاثة برامج للدفع بالمرأة اليمنية إلى مراكز صنع القرار والمشاركة السياسية الفاعلة وتعزيز دورها في بناء السلام .

وذكر البيان أن المؤسسة تنفذ بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة برنامج " النساء في السياسة " بهدف تعزيز الدور القيادي للنساء اليمنيات في المشاركة السياسية ورفع مستوى الوعي والحد من الصورة النمطية السلبية للمرأة في السياسة.

كما تنفذ برنامج " خطوة سلم " بالشراكة مع منظمة كير والذي يهدف إلى مشاركة المرأة اليمنية بشكل فعال في عمليات السلام وصنع القرار .

ولفت البيان إلى أن برنامج " قيادات نسوية من أجل السلام" الذي تنفذه المؤسسة بالشراكة مع منظمة أوكسفام ومؤسسة أوام، يهدف إلى تمثيل احتياجات وأصوات النساء المتضررات من النزاع على المستويات المحلية والوطنية والدولية لضمان بناء السلام الشامل ومراعاة الفوارق بين الجنسين من خلال مبادرات تعزز فعالية المجتمع المدني و المحلي.

يذكر أن مؤسسة تنمية القيادات الشابة " YLDF" مؤسسة غير حكومية تهدف إلى تشجيع الشباب (ذكوراً وإناثاً) للتعبير عن آرائهم واحتياجاتهم ورفع مستوياتهم للمساهمة في تنمية مجتمعاتهم من خلال معايير جودة عالية في التعليم والتدريب وبناء قدرات المنظمات غير الحكومية والمبادرات الشبابية في عموم المحافظات تماشياً مع احتياجات التنمية وسوق العمل.

سبأ
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