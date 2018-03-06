ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 07 - مارس - 2018 الساعة 06:00:36م
الرئيس الصماد يلتقي مشائخ بني الحارث بأمانة العاصمة
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم عدد من مشائخ ووجهاء مديرية بني الحارث بحضور أمين العاصمة حمود عباد وذلك في إطار جهود المصالحة التي تسعى القيادة السياسية إلى تطبيقها على الواقع.
الصين تدعو الكوريتين الى "اغتنام الفرصة"
دعت الصين الكوريتين الى "اغتنام فرصة" التقارب الحاصل بينهما والذي توّج، امس الثلاثاء بالاعلان عن قمة ثنائية ستجمع قريبا زعيميهما، للعمل على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم مضادة على منتجات أمريكية
هدد الاتحاد الأوروبي امس الاثنين باتخاذ إجراءات ثأرية من خلال فرض رسوم على منتجات أمريكية إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الفولاذ والألومينيوم الأوروبيين.
ريال مدريد وليفربول يتأهلان لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
تأهل فريقا ريال مدريد الإسباني وليفربول الانجليزي إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوز الريال على مضيفه باريس سان جيرمان 2 / 1، وتعادل ليفربول سلبا مع بورتو البرتغالي في إياب دور الستة عشر من المسابقة.
آخر الأخبار:
أمين محلي عمران يطلع على أداء المعهد العالي للعلوم الصحية
مناقشة آلية الحفاظ على اراضي وممتلكات الدولة بمحافظة صنعاء
فعالية بمديرية الظهار بإب تدشينا للمرحلة الثانية من حملة التعبئة
مناقشة سبل توفير مادة الغاز المنزلي بعمران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إحياء أربعينية الشهيد الدكتور راجي حميد الدين بجامعة صنعاء
[07/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
 أحيا الملتقى الأكاديمي والإداري وملتقى الطالب الجامعي بالتعاون مع جامعة اقرأ للعلوم والتكنولوجيا، اليوم بجامعة صنعاء، أربعينية الشهيد الدكتور راجي احمد عبد الملك حميد الدين.

وفي الفعالية التي حضرها نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي ووكيل وزارة التعليم العالي لقطاع المؤسسات الدكتور يحيى الهادي، أكد رئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين أن اليمن خسر أحد الصروح العلمية والأكاديمية التي أثرت على الساحة اليمنية بالعلم والمعرفة والتفاني والإبداع وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي القائم على منهج الوسطية والاعتدال.

واكد أن المعركة اليوم هي معركة وعي وفكر.. لافتا إلى أن المسؤولية مناطة بأهل العلم ومنابر الفكر لتصحيح الأفكار المغلوطة عن تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء.

والقيت كلمات من قبل جامعة صنعاء للدكتور عبدالله الخالد، وعن مجلس التلاحم القبلي رئيس المجلس الشيخ ضيف الله رسام وعن أصدقاء وزملاء الشهيد الدكتور احمد الصبار، وعن طلابه رضوان الغرباني، نددت بالعملية الإجرامية التي استهدفت أحد الكوادر الأكاديمية بجامعة صنعاء واحد حملة العلم والفكر الذين افنوا حياتهم في خدمة العلم والتعليم.

كما استعرضت الكلمات مناقب وصفات الشهيد الدكتور راجي التي تحلى بها طوال مسيرته التعليمية وحتى التحاقه في العمل الاكاديمي بجامعة صنعاء ومن ثم رئيسا لجامعة اقرأ.

وأكدت الكلمات أهمية دعم حملة العلم والمعرفة ومساندتهم .. مشيرين إلى أن دعم استمرار العملية التعليمية صورة من صور الصمود في وجه العدوان.

كما القيت كلمتان عن جامعة اقرأ لوالد الشهيد الدكتور احمد عبد الملك حميد الدين وعن أسرته نجله احمد راجي حميد الدين، أكدت المضي على درب الشهيد في مواجهة الظلم والعدوان ونصرع المظلوم.

وطالبا الجهات المختصة لإخراج أعماله ونظرياته وأبحاثه العلمية في مختلف مجالات العلم والفقه والاقتصاد إلى حيز الوجود وجعلها في متناول الجميع.

واستعرضا مناقب وصفات الشهيد الدكتور راجي ودوره في ترسيخ القيم لدى طلابه .. مشيرين إلى أن اكتساب العلم وتعليمه يعتبر عبادة تصديقا وفعلا .

كما القيت قصيدة للشاعر مصطفى المحضار بعنوان "إن دعاك"، وأوبريت إنشادي بعنوان "راجي شهيد العلم" وعرض عن سيرته ومشواره الاكاديمي وأخر وصاياه قبل استشهاده بنص ساعة في محاضره له بقاعة الدكتور احمد شرف الدين بكلية الشريعة والقانون.

وفي ختام الفعالية التي حضرها عدد من المسؤولين والعلماء والمشائخ وطلاب وأصدقاء الشهيد تم تسليم درع الوفاء لأسرة الشهيد الدكتور راجي حميد الدين، وكذا افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية لشهداء العلم والمعرفة وحملة التنوير من الأكاديميين .

سبأ
  المزيد من (محلي)
أمين محلي عمران يطلع على أداء المعهد العالي للعلوم الصحية
مناقشة آلية الحفاظ على اراضي وممتلكات الدولة بمحافظة صنعاء
فعالية بمديرية الظهار بإب تدشينا للمرحلة الثانية من حملة التعبئة
مناقشة سبل توفير مادة الغاز المنزلي بعمران
تدشين مشاريع رصف وسفلتة الشوارع بمديريتي السبعين والوحدة
تكريم أوائل الطالبات بمدرسة وفاء إدريس في المشنة بإب
اجتماع بصعدة يناقش احتياجات مديرية منبه الحدودية
اجتماع برئاسة وزير الأشغال يناقش أعمال تنفيذ مشاريع الطرق بصنعاء
مناقشة خطة تنفيذ مشاريع خدمية بمدينة إب
مناقشة العملية التعليمية بمدارس البنات بمديرية بذمار
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يعاود استهداف مزارع المواطنين بالحديدة
[06/مارس/2018]
وقفة بمديرية خارف بعمران لإعلان المصالحة والتفرغ للعدوان
[06/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مديريتي التحتيا والجراحي
[06/مارس/2018]
طيران العدوان يشن تسع غارات على حجة
[06/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مديريتي التحتيا والجراحي
[06/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by