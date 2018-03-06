محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إحياء أربعينية الشهيد الدكتور راجي حميد الدين بجامعة صنعاء صنعاء - سبأ:

أحيا الملتقى الأكاديمي والإداري وملتقى الطالب الجامعي بالتعاون مع جامعة اقرأ للعلوم والتكنولوجيا، اليوم بجامعة صنعاء، أربعينية الشهيد الدكتور راجي احمد عبد الملك حميد الدين.



وفي الفعالية التي حضرها نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي ووكيل وزارة التعليم العالي لقطاع المؤسسات الدكتور يحيى الهادي، أكد رئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين أن اليمن خسر أحد الصروح العلمية والأكاديمية التي أثرت على الساحة اليمنية بالعلم والمعرفة والتفاني والإبداع وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي القائم على منهج الوسطية والاعتدال.



واكد أن المعركة اليوم هي معركة وعي وفكر.. لافتا إلى أن المسؤولية مناطة بأهل العلم ومنابر الفكر لتصحيح الأفكار المغلوطة عن تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء.



والقيت كلمات من قبل جامعة صنعاء للدكتور عبدالله الخالد، وعن مجلس التلاحم القبلي رئيس المجلس الشيخ ضيف الله رسام وعن أصدقاء وزملاء الشهيد الدكتور احمد الصبار، وعن طلابه رضوان الغرباني، نددت بالعملية الإجرامية التي استهدفت أحد الكوادر الأكاديمية بجامعة صنعاء واحد حملة العلم والفكر الذين افنوا حياتهم في خدمة العلم والتعليم.



كما استعرضت الكلمات مناقب وصفات الشهيد الدكتور راجي التي تحلى بها طوال مسيرته التعليمية وحتى التحاقه في العمل الاكاديمي بجامعة صنعاء ومن ثم رئيسا لجامعة اقرأ.



وأكدت الكلمات أهمية دعم حملة العلم والمعرفة ومساندتهم .. مشيرين إلى أن دعم استمرار العملية التعليمية صورة من صور الصمود في وجه العدوان.



كما القيت كلمتان عن جامعة اقرأ لوالد الشهيد الدكتور احمد عبد الملك حميد الدين وعن أسرته نجله احمد راجي حميد الدين، أكدت المضي على درب الشهيد في مواجهة الظلم والعدوان ونصرع المظلوم.



وطالبا الجهات المختصة لإخراج أعماله ونظرياته وأبحاثه العلمية في مختلف مجالات العلم والفقه والاقتصاد إلى حيز الوجود وجعلها في متناول الجميع.



واستعرضا مناقب وصفات الشهيد الدكتور راجي ودوره في ترسيخ القيم لدى طلابه .. مشيرين إلى أن اكتساب العلم وتعليمه يعتبر عبادة تصديقا وفعلا .



كما القيت قصيدة للشاعر مصطفى المحضار بعنوان "إن دعاك"، وأوبريت إنشادي بعنوان "راجي شهيد العلم" وعرض عن سيرته ومشواره الاكاديمي وأخر وصاياه قبل استشهاده بنص ساعة في محاضره له بقاعة الدكتور احمد شرف الدين بكلية الشريعة والقانون.



وفي ختام الفعالية التي حضرها عدد من المسؤولين والعلماء والمشائخ وطلاب وأصدقاء الشهيد تم تسليم درع الوفاء لأسرة الشهيد الدكتور راجي حميد الدين، وكذا افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية لشهداء العلم والمعرفة وحملة التنوير من الأكاديميين .

سبأ [07/مارس/2018]سبأ